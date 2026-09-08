Опитування показують нічию у другому турі президентських виборів у Бразилії

У Бразилії за місяць до президентських виборів соціологи фіксують надзвичайну щільність результатів головних претендентів на посаду номер один - чинного глави держави Лули да Сілви та сина попереднього президента Флавіо Болсонару.

Як пише Reuters, ще тиждень тому у потенційному другому турі представник лівих сил Лула випереджав конкурента на 1% - 42 проти 41. Проте у новому опитуванні Болсонару-молодший зберіг свій результат, а готовність голосувати за чинного президента підтвердили трохи менше респондентів, що призвело до нічиєї.

Болсонару балотується від правих сил на тлі ув'язнення батька Жаїра за нібито спробу організації державного перевороту. Кримінальна справа проти колишнього очільника держави неодноразово зазнавала критики з боку Сполучених Штатів, де адміністрація Дональда Трампа відверто підтримує Болсонару і не може знайти спільної мови із Лулою.

Загальні вибори, під час яких бразильці обиратимуть і новий склад парламенту, і президента, відбудуться 4 жовтня.