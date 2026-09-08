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Нетаньягу наказав прибрати з Західного Берега нелегальні аванпости поселенців

Прем'єр Ізраїлю дослухався до вимог головного союзника.

Нетаньягу наказав прибрати з Західного Берега нелегальні аванпости поселенців
Західний Берег Йордану
Фото: EPA/UPG

Голова ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу видав розпорядження щодо ліквідації неавторизованих державою аванпостів, які поселенці спорудили на території Західного Берега Йордану, яку міжнародна спільнота вважає окупованою.

Як пише Reuters, наказ прем'єра стосуватиметься близько 100 укріплених точок, які ізраїльські поселенці самовільно встановили на землях, що здебільшого заселені палестинцями.

Таким чином Нетаньягу пішов назустріч вимогам Сполучених Штатів, які напередодні офіційно заявили про неприпустимість насильства з боку поселенців на Західному Березі. Посол США назвав тих, хто виганяє палестинські родини з їхньої землі, "терористами".

Міністр фінансів Ізраїлю Безалел Смотріч, який курує процес "легалізації" ізраїльтянами поселень на Західному Березі, заявив, що не згоден з рішенням прем'єра. Проте стверджує, що Ізраїль і надалі буде просуватися на "спірних територіях" у тих частинах, де щільність палестинського населення не настільки висока.

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