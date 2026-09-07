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У Франції вдвічі скоротять виробництво шампанського через спеку та посуху

Це пов'язано зі зменшенням площі виноградників та зниженням врожайності після спеки та посухи.

У Франції вдвічі скоротять виробництво шампанського через спеку та посуху
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Виробництво шампанського у Франції з 2025 року скоротиться майже вдвічі. Через екстремальні погодні умови врожайність значно погіршиться.

Про це пише Bloomberg.

Виробництво шампанського, за оцінками, впаде до 1,34 мільйона гектолітрів, що на 48% менше, ніж минулого року. Загалом, виробництво вина у 2026 році оцінюється в 34 мільйони гектолітрів, що на 6% менше, ніж у минулому році, та на 17% нижче за середній показник за п'ять років.

Падіння виробництва пов'язане зі зменшенням площі виноградників та зниженням врожайності після цьогорічної аномальної спеки та посухи. Зазначається, що національний урожай буде одним із найменших за останні 30 років.

Експорт французького вина та міцних напоїв падає, що негативно впливає на баланс країни у сфері торгівлі продовольством.

У Бургундії Піно Нуар постраждав особливо сильно, втрати перевищили 50%. У регіоні Бордо очікується, що виробництво зросте на 10% порівняно з дуже низьким рівнем, зафіксованим у 2025 році, завдяки підвищенню врожайності. Однак очікується, що воно все ще буде на 11% нижчим за середній показник за 2021–2025 роки.

  • Франція через посуху послабить правила виробництва низки своїх найвідоміших сирів. Уряд, зокрема, оголосив про тимчасову зміну вимог до випасу худоби.
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