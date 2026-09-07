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Кая Каллас скасувала засідання нової оборонної групи ЄС

Деякі країни вважають ініціативу недоречною.

Кая Каллас скасувала засідання нової оборонної групи ЄС
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас скасувала заплановане на 7 вересня перше засідання нової групи високого рівня щодо оборони. Про створення цієї групи оголосили 1 вересня.

Про скасування ініціативи повідомив речник Європейської комісії Крістіан Віганд, пише "Суспільне".

За словами Віганда, спочатку засідання оборонної групи планували провести вранці 7 вересня.

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"Однак деякі держави-члени вважають, що наразі це не є правильним шляхом. Після обговорень із міністрами висока представниця вирішила не продовжувати цю ініціативу і шукає нові шляхи взаємодії з державами-членами", – заявив речник Єврокомісії.

Він наголосив, що скасування групи не означає зміни ситуації у сфері європейської оборони.

Крістіан Віганд зазначив, що попри скасування запланованої групи Європі необхідно прискорити досягнення результатів у сфері оборони.

За його словами, ЄС продовжить шукати ефективніші формати взаємодії з державами-членами.

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