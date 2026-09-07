У США скасували виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна після звернення посольства України

Симфонічний оркестр Аннаполіса у США скасував заплановану співпрацю з російським скрипалем Вадимом Рєпіним та змінив програму своїх концертів.
Про це повідомили в МЗС України.
"Завдяки роботі Посольства України в США Симфонічний оркестр Аннаполіса скасував заплановану співпрацю з російським скрипалем Вадимом Рєпіним та змінив програму своїх концертів", – ідеться у повідомленні відомства.
Напередодні українське дипломатичне представництво звернулося до організаторів із закликом переглянути участь Вадима Рєпіна у запланованих концертах.
Після цього оркестр ухвалив рішення відмовитися від співпраці з російським музикантом та змінити концертну програму.
У МЗС наголосили, що це рішення вкотре демонструє: російській пропаганді не місце на міжнародних культурних майданчиках.
"Росія системно намагається використовувати культуру як інструмент впливу та створення прийнятного образу держави, яка веде загарбницьку війну проти України", – додають у відомстві.
Україна й надалі працюватиме з партнерами, щоб представники держави-агресора не використовували міжнародні культурні майданчики для нормалізації російської агресії.