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У США скасували виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна після звернення посольства України

Симфонічний оркестр Аннаполіса скасував співпрацю з російським скрипалем Вадимом Рєпіним.

У США скасували виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна після звернення посольства України
Світлана Захарова та Вадим Рєпін
Фото: imi.org.ua

Симфонічний оркестр Аннаполіса у США скасував заплановану співпрацю з російським скрипалем Вадимом Рєпіним та змінив програму своїх концертів.

Про це повідомили в МЗС України.

"Завдяки роботі Посольства України в США Симфонічний оркестр Аннаполіса скасував заплановану співпрацю з російським скрипалем Вадимом Рєпіним та змінив програму своїх концертів", – ідеться у повідомленні відомства.

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Напередодні українське дипломатичне представництво звернулося до організаторів із закликом переглянути участь Вадима Рєпіна у запланованих концертах.

Після цього оркестр ухвалив рішення відмовитися від співпраці з російським музикантом та змінити концертну програму.

У МЗС наголосили, що це рішення вкотре демонструє: російській пропаганді не місце на міжнародних культурних майданчиках.

"Росія системно намагається використовувати культуру як інструмент впливу та створення прийнятного образу держави, яка веде загарбницьку війну проти України", – додають у відомстві.

Україна й надалі працюватиме з партнерами, щоб представники держави-агресора не використовували міжнародні культурні майданчики для нормалізації російської агресії.

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