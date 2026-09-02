Американський оркестр відмовився скасувати виступ пропутінського скрипаля

Annapolis Symphony Orchestra (ASO) заявив, що не планує відміняти співпрацю з російським скрипалем Вадимом Рєпіним попри звернення Посольства України в США та петицій, ініційованих місцевими активістами.

Виступи Рєпіна заплановані на 6-7 листопада в Maryland Hall разом із Annapolis Symphony Orchestra. У своїй заяві Посольство України в США звертало увагу на те, що 21 лютого 2024 року, під час повномасштабного вторгнення Росії проти України, пан Рєпін виступив із Державним Кремлівським оркестром на концерті, організованому Кремлівським фондом з нагоди Дня захисника Вітчизни, що був відверто представлений як данина «великим захисникам» Росії.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фонд розвитку мистецтв Вадима Рєпіна отримав значне фінансування від Президентського фонду культурних ініціатив Росії — державної установи, що підтримує культурну політику Росії.

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Низка культурних установ уже переглянули свою співпрацю з Рєпіним, зокрема Мангаймський філармонічний оркестр у Німеччині, Угорський національний філармонічний оркестр та Palm Beach Symphony у Флориді, який скасував виступ пана Рєпіна у березні цього року.

Втім, ASO заявив, що не скасовуватиме співпрацю з Рєпіним. У коментарі американському виданню The Violin Channel представники оркестру заявили, що засуджують звірства, вчинені режимом Путіна проти українського народу.

«У 2022 році, одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ASO ухвалив рішення замінити Вадима Рєпіна у відповідь на стрімкі події, що розгорталися, коли культурні організації по всьому світу намагалися визначити, як реагувати на дії Росії та наслідки виступів російських митців, – йдеться у коментарі. – Це рішення не ґрунтувалося на висновку про те, що пан Рєпін особисто підтримує Володимира Путіна чи вторгнення в Україну.

Відтоді як ми повторно запросили пана Рєпіна виступити з ASO, ми провели ретельний аналіз його публічної діяльності, щоб з'ясувати, чи є докази його особистої підтримки агресивної політики російського уряду та його президента. Ми не знайшли жодних доказів. Тому ми продовжили реалізацію наших планів».

У відповідь на таку позицію активісти організації Arts Against Aggression офіційно повідомило керівництво Аннаполіського симфонічного оркестру про проведення протестів всередині та зовні Меріленд Холу.

Як повідомили LB.ua активісти, «через ці протести оркестр та його аудиторія дізнаються більше про воєнні злочини путінського режиму, які представляє його культурний амбасадор Вадим Рєпін. Вони також відчують частину реальності, з якою стикаються українські цивільні під час щоденних російських ракетних та дронових атак. 300 українських митців та діячів культури, вбитих Росією, будуть присутні духом на нашому протесті».