“Джентльмени”, “Фауда”, “Стернова”: 12 серіалів, які варто подивитись у вересні

Початок осіннього сезону на стримінгах пропонує цьогоріч цілий фестиваль шоу на будь-який вибір: детективи, ромкоми, трилери, містика, горори, мокументарі, анімація. У вересні нам показуватимуть продовження успішних хітів (як-то “Фауда” та “Кульгаві коні”), нові спінофи (як “Ніглі”) та оригінальні шоу (як “Брати”). Кінокритик Ігор відібрав із цього різноманіття 12 найцікавіших прем’єр цього місяця.

“Джентльмени” (2 сезон)

Коли: 3 вересня

Де: Netflix

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Першим у вересні стартує другий сезон спінофу повнометражного фільму Гая Річі. Герої першого сезону – Едді “Герцог” Горніман (Тео Джеймс) та Сьюззі Гласс (Кая Скоделаріо) – намагатимуться не лише підкорити всю місцеву наркоімперію, а ще й захопити простори італійської мафії в Британії.

Перший сезон шоу вийшов досить прісним у порівнянні з повнометражним фільмом. Він так само пропонував іронічний погляд на британську аристократією, складні кримінальні теми та багато гламурного шику; однак і динаміка, і акторський склад виглядали значно виграшніше у повному метрі. Другий сезон, скоріше за все, так само залишиться фан-сервісом прихильників Гая Річі, яких навіть заяви режисера про те, що він “з росіянами на одній хвилі”, не змусять пропускати його шоу.

“Фауда” (5 сезон)

Коли: 8 вересня

Де: Netflix

Через чотири роки після завершення попереднього сезону виходить продовження “Фауди” – культового ізраїльського шпигунського трилера про роботу спецпідрозділу контррозвідки у боротьбі з ХАМАСом. Серіал створили Авi Іссахарофф (журналіст) та Ліор Раз (актор, зіграв головну роль), спираючись на власний досвід служби у спецпідрозділах.

П’ятий сезон обіцяє ще більше інтриг, ще більше екшну та ще більше випадків, коли план ламається в останній момент. Коротше кажучи, все, за що “Фауду” свого часу полюбили фанати з усього світу. Дія відбувається через два роки після подій 7 жовтня 2023-го, коли команда їде в Марсель на таємну місію. До акторського складу попередніх сезонів нині приєдналась французька зірка Мелані Лоран.

“Зникла безвісти”

Коли: 9 вересня

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Де: AppleTV

Яблучний сервіс пропонує тривожний детективний трилер, де Патрік Браммелл грає диспетчера служби порятунку, який отримав дзвінок про допомогу від школярки. Він впевнений, що це його донька, а тому пускається берега в пошуках власної дитини.

Шість серій “Зниклої безвісти” обіцяють тригерне, похмуре та тривожне шоу, яке триматиме в напрузі до останнього. Головною загадкою серіалу стане питання, чи справді герой рятує доньку, чи все це його параноя.

“Газета” (2 сезон)

Коли: 10 вересня

Де: Peacock

Рівно за рік по завершенню першого сезона виходить нова частина мокументарі від команди культового серіалу “Офіс”. Вона продовжує розповідь про регіональну газету “Правдоруб Толідо”, яка намагається вижити в добу цифрових медіа.

Минулий сезон, хоч і зібрав позитивну критику, та все ж не отримав такого успіху, як “Офіс”. Водночас творці не здаються і в новому сезоні обіцяють ще більше сердечних сцен та абсурду медійної роботи.

“Стернова”

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Коли: 10 вересня

Де: Netflix

В середині вересня сезон трилерів, детективів та чорного гумору розбавить ніжний підлітковий ромком.

16-річна Теган переходить в нову школу. Вона – веслярка-юніор, однак в новій школі немає жіночої веслувальної команди. Тому Теган доведеться конкурувати за місце під сонцем в чоловічій команді.“Стернова” – це типове поєднання драми дорослішання та спортивної історії. Тут багато шкільних інтриг та закоханостей, спортивного і не лише суперництва, а також красиві види канадської природи.

“Кульгаві коні” (6 сезон)

Коли: 16 вересня

Де: AppleTV

П’ять сезонів поспіль пригоди британських контррозвідників-невдах на чолі з харизматичним Гері Олдманом не збавляли оборотів та не втрачали якості.

Новий сезон так само заснований на книгах Міка Геррона; утім стабільна успішність серіалу може бути порушена зміною шоураннера. Відтепер проєктом керує не Вілл Сміт (не актор), а Габбі Чіапе. Свого часу вона працювала над кількома детективним проєктами для одного з найпопулярніших британських серіальних каналів ITV. Утім, трейлер уже запропонував глядачам жирний спойлер: в шоу повернеться Олівія Кук, чия героїня Сід Бейкер начебто померла ще в першому сезоні.

“Ніглі”

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Коли: 16 вересня

Де: Prime

Prime надихнувся успіхом маскуліно-адреніловної франшизи “Річер” і вирішив розширити всесвіт серіалу спінофом про вірну напарницю слідчого Френсіс Ніглі.

Тепер героїня Марії Стерн буде вісім епізодів розслідувати вбивство свого друга. Звісно, зі звичними бійками, стріляниною, вибухами та перегонами. Єдине, що може зробити цей спіноф менш вдалим – це те, що “Ніглі”, на відміну від “Річера”, не має літературної основи. Чи втримає ритм повністю вигадана шоураннерами історія – побачимо в середині вересня.

“Чудовиська: Історія Ліззі Борден” (4 сезон)

Коли: 17 вересня

Де: Netflix

Нетфлісівська антологія про маніяків цього разу зосередиться на житті жінки, яка стала серійною вбивцею (що трапляється не так часто в світовій практиці). Ліззі Борден жила в другій половині ХІХ століття і стала відома убивствами сокирою. Цікаво, що її так і не вдалося засудити за злочини.

Цього разу шоураннери вирішили не зупинятись на одній історії: трейлер обіцяє, що поруч з Борден покажуть ще одну серійну вбивцю – Ейлін Ворнос, яка діяла в кінці ХХ ст. У 2003-му про неї вийшов фільм “Монстр”: це перевтілення у Ейлін Ворнос принесло “Оскар” Шарліз Терон.

“Дивні дива. Оповідки з 85-го” (2 сезон)

Коли: 17 вересня

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Де: Netflix

Головна телесеріальна сага міленіалів навіть після завершення не може покинути фанбазу і тепер існує в анімаційному спінофі.

Особливого успіху перший сезон не отримав, але Netflix не здається і випускає ще десять епізодів 3D-анімації, присвячених новим пригодам улюблених персонажів. Вони заповнять часову прогалину між 2-м і 3-м сезонами оригінального серіалу. Герої повертаються до знайомих локацій – школи Гокінса, ігрового залу Palace Arcade – але також потрапляють на нову незвідану територію.

“Брати”

Коли: 23 вересня

Де: AppleTV

Коли в інтернеті поширилися чутки, що Метью Макгонагі та Вуді Гаррельсон знову працюють над спільним серіалом, усі подумали, що наближається продовження “Справжнього детективу”. Тим більш, що після культового першого сезону актори не покинули франшизу повністю: вони повернулись як продюсери в останній сезон.

Утім, ця парочка голлівудських друзів обманула сподівання і дропнула іронічну історію про самих себе. Існує теорія, що Гаррельсон і Макконагі – не просто друзі, а ще й брати, адже мати Макконагі певний час зустрічалася з батьком Гаррельсона. У 2023-му ця новина не полишала таблоїдів, і саме її актори висміюють у новому комедійному шоу – а разом з цим кепкують над самими собою.

“Американська історія жахів” (13 сезон)

Коли: 24 вересня

Де: FX

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Містична антологія Раяна Мерфі, яка свого часу стала серіальним хітом, уже кілька сезонів спускається все нижче і нижче в глядацькому рейтингу. Тому команда вирішила рятувати шоу в “проклятому” 13-му сезоні.

У ньому Мерфі зібрав усіх улюблених персонажів в одну команду, щоб протистояти новій формі абсолютного зла. У майбутньому кросовері Сара Полсон виконає вісім різних ролей, а Джессіка Ленг – усіх чотирьох персонажок. А сам серіал об’єднає сюжетні лінії попередніх сезонів.

“Клініка” (2 сезон)

Коли: 30 вересня

Де: АВС

Повернення культового медичного сіткому, про який знають навіть ті, хто його не бачив, несеться з скаженою швидкістю: два сезони на рік.

Перший сезон сприйняли схвально, він отримав хіба легку критику через не дуже якісний візуал. У новому сезоні творці обіцяють виправити цю ваду. Продовження історії вже немолодих, але все ще улюблених лікарів торкнеться кризових моментів сучасної системи охорони здоров'я, додасть лінію про вигорання і тему конфлікту поколінь у медицині.