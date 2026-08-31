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У Німеччині вийшов переклад книги «Карбід» Андрія Любки

У 2027-му році книгу планують опублікувати іспанською та угорською мовами.

CultHub
У Німеччині вийшов переклад книги «Карбід» Андрія Любки
Обкладинка німецького видання книги «Карбід» Андрія Любки
Фото: transit-verlag.de

У берлінському видавництві «Transit» вийшов пригодницький роман «Карбід» Андрія Любки. Про це повідомив письменник у Facebook.

За описом, «Карбід» розповідає про групу ентузіастів, що вирішують побудувати Фонтан Єдності з Європою у вигаданому містечку Ведмедів влітку 2015-го року. Автор пояснює, навіщо їм фонтан, чому за ними в’язниця плаче і за скільки в Україні можна придбати людську нирку. У книзі є сливовиця, рибалки, гробар, сімнадцять розділів, спокуслива й хтива жінка, кілька вбивць, корумпований мер, геніальна ідея, Тиса і безнадія. Натомість у ній немає шенгенських віз, відповідей на всі запитання, кулінарних рецептів і порад, як розбагатіти. 

Над німецьким перекладом працювали Марія Вайзенбок та Йоганнес Квек. У Німеччині видання реалізовано за підтримки Українського інституту книги в рамках програми Translate Ukraine. Примірник коштує 26 євро.

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Раніше «Карбід» уже переклали англійською, грецькою, словенською, литовською, хорватською, польською, македонською, словацькою та сербською мовами. У 2027-му році також планують публікацію іспанською та угорською.

В Україні твір вийшов друком у видавництві Meridian Czernowitz у 2015-му році. Тоді роман потрапив до короткого списку «Книга року BBC». У 2017-му році «Карбід» також став номінантом на літературну премію «Ангелус».

Про Андрія Любку:

  • український письменник, поет, перекладач та військовослужбовець;
  • серед творчих доробків автора – прозові збірки «Спати з жінками», «Саудаде», «Щось зі мною не так», «Війна з тильного боку», романи «Малий український роман», «Вечір у Стамбулі» та інші;

ПроTransit Buchverlag:

  • видавництво в Берліні, засноване 1981-го року;
  • отримало премії «Kurt Wolff-Preis» (2011), «Berliner Verlagspreis» (2024), «Deutscher Verlagspreis» (2019, 2025).

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