Опера «Креонт» Бортнянського вийшла на світових стримінгових платформах

Студійний запис опери «Креонт» (середина XVIII ст.) українського композитора Дмитра Бортнянського, партитуру якої 250 років вважали втраченою, відтепер доступний на стримінгових платформах.

Запис здійснив колектив українських артистів та музикантів під керівництвом диригента Германа Макаренка, зокрема: Національна заслужена академічна капела України «Думка», Національний Президентський оркестр, солістка Національної опери України Ольга Фомічова, соліст Національної філармонії України Сергій Бортник.

Диск випустила британська компанія Toccata Classics, яка спеціалізується на забутому репертуарі. «Я давно знав про надзвичайне багатство української музичної культури, – зазначив директор компанії Мартін Андерсон, – й уже планував «Український музичний проєкт», покликаний привернути увагу до її найкращих зразків. «Креонт» є саме тим релізом, який я сподівався побачити в рамках цього проєкту, і саме таким записом, який допоможе нам переписати музичну історію».

Реклама

За словами Андерсона, дуже небагато опер тієї епохи залишилися в сучасному репертуарі театрів: «Що ми сьогодні знаємо з того періоду, окрім Моцарта та Глюка? З поверненням «Креонта» на сцену ми відкрили в ньому унікальне місце зустрічі бароко й класицизму. Також ця опера має значну моральну вагу: послідовність речитативів, арій і хорів переконливо утверджує засади людської гідності, а її останні слова закликають до світанку нового дня. Отже, «Креонт» не є просто цікавим музейним експонатом — йому є що сказати сучасному слухачу».

Запис доступний на Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, Deezer та інших платформах (https://listn.fm/creonte/).

Про оперу «Креонт»:

Дмитро Бортнянський написав оперу в Італії 1776 року, коли йому було 25 років;

її лібретто базується на «Антігоні» Софокла

прем’єра опери з успіхом відбулася у венеційському Teatro San Benedetto;

згодом твір зник із репертуару і протягом століть його вважали втраченим;.

рукопис партитури віднайшла музикознавиця Ольга Шуміліна у 2023 році в португальській бібліотеці Ажуда;

це відкриття стало поштовхом до повернення опери на сцену в Україні: вже є дві різні постановки «Креонта», Германа Макаренка та Open Opera Ukraine.