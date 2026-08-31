В Америці започаткували нову премію для перекладачів з української

Razom for Ukraine та Американська асоціація літературних перекладачів (ALTA) запускають Українську перекладацьку премію Razom (Razom Ukrainian Translation Award).

Відзнака підтримуватиме та відзначатиме високу майстерність літературного перекладу з української та інших мов України на англійську. Ця премія присуджуватиметься щорічно, починаючи з 2027 року. Прийом заявок розпочнеться в середині січня 2027 року.

Окрім того організації оголосили про запуск програми Менторство з деколоніального перекладу(Razom Mentorship for Decolonial Translation).

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Ця програма створена для підтримки перекладачів-початківців, які працюють із літературою історично марґіналізованих регіонів і мов. Ця програма проводитиметься щорічно, починаючи з 2027 року. Прийом заявок на перший рік програми, яка буде зосереджена на україномовній літературі під менторством Домінік Гофман (Dominique Hoffman), відкривається вже 1 вересня 2026 року.

«Українські голоси надто часто сприймалися крізь призму, яка їх спотворювала або применшувала, – зазначила Анна Соловей, тимчасово виконуюча обов'язки директорки програми Connect у Razom for Ukraine. – Зосереджуючись на деколоніальних підходах до перекладу та інвестуючи як у починаючих, так і у досвідчених перекладачів, ми сподіваємося допомогти створити простір, у якому українська та інші історично марґіналізовані літератури звучали б англійською точніше й переконливіше».

Razom for Ukraine — американська некомерційна організація, заснована у 2014 році. Підтримує нагальні потреби України, водночас інвестуючи в довгострокові рішення у сферах охорони здоров'я, громадянського суспільства, адвокації та культури.

Американська асоціація літературних перекладачів (ALTA) — некомерційна творча членська асоціація, яка пропонує програми та професійну співпрацю спільноті літературного перекладу: окремим перекладачам, академічним установам, видавництвам та іншим фахівцям у галузі літературного перекладу.