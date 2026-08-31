Українсько-польський фільм «Санаторій Горького» покажуть на фестивалі в Румунії

14 вересня о 20:30 в парку Полігон у місті Флорешти (Румунія) покажуть українсько-польську стрічку «Санаторій Горького» польського режисера Лукаша Пальковського просто неба в рамках ініціативи від Міжнародного кінофестивалю «Трансільванія» – TIFF Florești, що відбудеться з 11 до 20 вересня. Про це повідомляє Держкіно.

За описом, сюжет фільму «Санаторій Горького» заснований на реальних подіях, які розгортаються у 1939 році. Після вторгнення до Польщі радянські війська захоплюють у полон представників польської інтелігенції та утримують їх у колишньому санаторії, перетвореному на табір для військовополонених. У центрі – психологічне протистояння польського піаніста Кароля Грабовського та агента НКВД. Агент намагається зламати волю Грабовського та змусити його співпрацювати.

Стрічка є копродукцією Польщі, України та Ірландії. Її створили за участі української компанії Solar Media Entertainment та її генерального продюсера Сергія Лавренюка за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

В Україні «Санаторій Горького» вийде в прокат 10 вересня.

Про Solar Media Entertainment:

українська компанія з виробництва художніх фільмів, заснована у 2016-му році;

генеральним продюсером компанії є Сергій Лавренюк;

серед інших проєктів компанії – «Еґреґор», «Всі відтінки спокуси» «Кава з Кардамоном», «Обмежено придатні» та інші.

Про TIFF Florești: