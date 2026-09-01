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Письменник Артем Чапай вирушає в літературний тур Італією

Автор презентуватиме переклад книги «Не народжені для війни» у містах Сарцані, Кортіна-д'Ампеццо, Мілан, Турин, Флоренція, Рим та на острові Вентотене.

CultHub
Письменник Артем Чапай вирушає в літературний тур Італією
Італійський переклад книги «Не народжені для війни» Артема Чапая
Фото: unamontagnadilibri.it/

З 5 до 11 вересня в Італії запланована низка зустрічей з українським письменником та військовослужбовцем Артемом Чапаєм, де він представить нещодавно перекладену італійською мовою книгу «Не народжені для війни» («La gente normale non va in giro armata»). Про це йдеться на сайті видавництва Iperborea.

«Не народжені для війни» – автобіографічна книга про внутрішні перетворення людини, що зробила вибір стати військовим. У ній автор розмірковує над суперечностями між пацифізмом і патріотизмом.

Книгу переклали в межах співпраці Iperborea та видання Il Post.

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5 вересня в Teatro degli Impavidi в Сарцані Чапай говоритиме з журналістом Франческо Баттістіні у рамках програми 23-го Festival della Mente (Фестиваль розуму) – першого європейського фестивалю, присвяченого творчості та мисленнєвим процесам.

6 вересня в Palazzo delle Poste в місті Кортіні-д'Ампеццо в межах книжкового фестивалю Una Montagna di Libri відбудеться розмова Чапая з директором заходу Франческо Кямулерою та перекладачем «Не народжені для війни» Алессандро Акіллі.

7 вересня зустріч із Чапаєм, яку модеруватиме журналіст Даніеле Райнері, пройде в книжковому просторі Libreria Verso в Мілані.

8 вересня Чапай презентуватиме твір у книгарні Libreria Internazionale Luxemburg, заснованій у 1872-му році в Турині. Захід модеруватиме письменник та есеїст Джанлуїджі Рікуператі.

9 вересня у Флоренції відбудеться розмова Чапая та італійського журналіста, письменника та колишнього ультралівого політика Адріано Софрі в одному з найстаріших театрів Італії – Teatro della Pergola, заснованому в 1657-му році. 

10 вересня Чапай представлятиме твір під модеруванням журналіста та літературного критика Маріно Сінібальді у книгарні Spazio Sette у Римі.

11 вересня завершальним виступом Чапая стане презентація, яку модеруватиме письменник Паоло Джордано, у культурному просторі Terrazza Granili на острові Вентотене.

Нагадаємо, у травні Чапай представив переклад книги «Не народжені для війни» під час літературного туру Нідерландами.

Про Артема Чапая:

  • український письменник, перекладач та репортер;
  • у 2022-му році добровільно вступив до лав Збройних сил України;
  • автор понад десятьох книг, серед яких – «Червона зона» (2014), «Тато в декреті» (2016), «Дивні люди» (2019) та інші.

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