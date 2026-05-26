Артем Чапай представив у Нідерландах переклад “Не народжених для війни”

Артем Чапай відвідав кілька подій дискусій в Амстердамі, Роттердамі та Гаазі, повідомляє Український інститут.

Однією з ключових подій стала участь у Європейській літературній ночі, організованій спільно з EUNIC Netherlands до Дня Європи. У розмові з письменниками з Естонії, Польщі, Румунії, Німеччини та Греції учасники говорили про трансформації, які сьогодні переживає Європа, вплив війни на суспільства та про те, як література допомагає осмислювати ці зміни.

Також у межах туру відбулися окремі події, присвячені презентації нідерландського перекладу книжки “Не народжені для війни”, яка наприкінці лютого цього року вийшла у Нідерландах у перекладі Тобіаса Валса під назвою Gewone mensen dragen geen machinegeweren.

“Вже троє друзів сказали мені, що розплакались, прочитавши останні слова цієї книжки, – розповів перекладач Тобіас Валс. – Чапай показує Україну в боротьбі за виживання – з усім її геройством та й з недоліками. Усе з глибоко гуманної перспективи до людей. Я пишаюся цим перекладом і хочу, щоб її прочитали якомога більше нідерландців”.

Організатором туру в Нідерландах стало місцеве представництво Українського інституту.