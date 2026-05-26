Проєкт Харківської школи архітектури до кінця року експонуватимуть в Парижі
Проект "Одеса: топографі ризиків” на виставці в Парижі
Фото: Exposition Patrimoines en résistance : de Tombouctou à Odessa © Cité de l’architecture, Didier Plowy, 2026

З 20 травня 2026 по 3 січня 2027 у паризькому Інституті архітектури і спадщини триває міжнародна виставка “Спадщина в спротиві: від Тімбукту до Одеси”. Вона присвячена тому, як війна руйнує культурну спадщину та які архітектурні й соціальні форми спротиву, збереження і відновлення виникають у відповідь на ці руйнування.

Харківська школа архітектури стала частиною цієї виставки з проєктом “Одеса: топографі ризиків”.

Це результат другого міжнародного воркшопу Building Back Better, який відбувся у січні 2025 року. Проєкт об’єднав понад 150 студентів архітектури та міського дизайну, викладачів, дослідників і представників громадських організацій з України, Норвегії, Польщі, Ірландії, Чехії та інших країн Європи. Учасники працювали у Львові та Варшаві, досліджуючи нові способи відображення ризику в архітектурі та міському середовищі з фокусом на Одесі та регіоні Чорноморського узбережжя.

Зокрема, на виставці в Парижі експонується проєкт студії “Дім”. Студенти досліджували трансформацію самого поняття дому в умовах війни, аналізуючи два просторові виміри:

Зовнішній вимір: зв’язок із містом, подвір’ям, вулицею та сходовими просторами.

Внутрішній вимір: відчуття безпеки, пам’яті та приналежності.

Особливу увагу було приділено емоційним аспектам простору. Через особисті історії мешканців студенти вивчали зміну уявлення про дім в умовах війни та невизначеності.

