Культура

До номінацій Шевченківської премії додали архітектуру

Президент Зеленський відзначив членів Шевченківського комітету і подякував їм за роботу.

Фото: facebook.com/knpu.gov

До переліку номінацій Шевченківської премії додано ще одну – архітектуру.

Про це повідомив у Telegram президент Володимир Зеленський. 

"Робимо ще один крок на посилення нашої найбільшої і найбільш вагомої національної премії в галузі культури та мистецтв – Шевченківської премії. Торік додали в перелік номінацій кураторство, фотомистецтво та дизайн. Цього року додаємо архітектуру", - написав він.

Президент додав, що Шевченківська премія тепер відображатиме "значно ширше творчий потенціал нашого народу".

" І найголовніше – щоб українці відчували справжню повагу до премії і щоб Шевченківська премія була символом вдячності всім, хто розвиває Україну, українську культуру, нашу національну ідентичність", - зазначив Зеленський.

Окремо він відзначив членів Шевченківського комітету і подякував їм за зусилля, що допомагають зміцнювати український ціннісний простір.

Нагадаємо, що в березні оголосили лауреатів Шевченківської премії - 2026

Минулого року до номінацій премії також додали фотомистецтво, творче кураторство культурно-мистецьких проєктів та сферу дизайну.

