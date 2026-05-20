Швеція передала Україні репліку бойової хоругви Богдана Хмельницького

Артефакт вироблений вручну шведськими майстрами.

Богдан Хмельницький, портрет з гравюри Вільгельма Гондіуса (XVII століття)
Фото: facebook/Історія українського козацтва

Швеція передала Україні унікальну репліку бойової хоругви Гетьмана Богдана Хмельницького. 

Як повідомили в МЗС України, артефакт вироблений вручну шведськими майстрами. 

Хоругву передали міністру закордонних справ України Андрію Сибізі в ході його візиту до Швеції.

«Сьогодні ми повертаємо з небуття важливий артефакт української спадщини. Зі шведською колегою Марією Стенергард ми домовилися про це ще минулоріч в Ужгороді, і я дякую їй за втілення цих домовленостей», — зазначив глава МЗС.

В МЗС зазначили, що після битви під Берестечком 1651 року оригінальна хоругва була втрачена, а згодом, під час Північної війни, потрапила до Швеції як військовий трофей і зберігається тут століттями.

  •  21–22 травня у шведському місті Гельсінгборг пройде зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, повідомляє «Європейська правда». Засідання Ради Україна-НАТО пройде у вигляді неформальної вечері. Спершу почнеться офіційний прийом для міністрів, після якого відбудеться безпосередньо вечеря.
