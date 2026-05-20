Швеція передала Україні унікальну репліку бойової хоругви Гетьмана Богдана Хмельницького.
Як повідомили в МЗС України, артефакт вироблений вручну шведськими майстрами.
Хоругву передали міністру закордонних справ України Андрію Сибізі в ході його візиту до Швеції.
«Сьогодні ми повертаємо з небуття важливий артефакт української спадщини. Зі шведською колегою Марією Стенергард ми домовилися про це ще минулоріч в Ужгороді, і я дякую їй за втілення цих домовленостей», — зазначив глава МЗС.
В МЗС зазначили, що після битви під Берестечком 1651 року оригінальна хоругва була втрачена, а згодом, під час Північної війни, потрапила до Швеції як військовий трофей і зберігається тут століттями.
