Швеція передала Україні унікальну репліку бойової хоругви Гетьмана Богдана Хмельницького.

Як повідомили в МЗС України, артефакт вироблений вручну шведськими майстрами.

Хоругву передали міністру закордонних справ України Андрію Сибізі в ході його візиту до Швеції.

«Сьогодні ми повертаємо з небуття важливий артефакт української спадщини. Зі шведською колегою Марією Стенергард ми домовилися про це ще минулоріч в Ужгороді, і я дякую їй за втілення цих домовленостей», — зазначив глава МЗС.

В МЗС зазначили, що після битви під Берестечком 1651 року оригінальна хоругва була втрачена, а згодом, під час Північної війни, потрапила до Швеції як військовий трофей і зберігається тут століттями.