Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Українські письменники візьмуть участь у Міжнародному книжковому ярмарку у Варшаві

Фестиваль відбудеться 28-31 травня

Українські автор(к)и у Варшаві
Фото: instagram.com/czytam.ukraine/

Українські автори та авторки візьмуть участь у найбільшій книжковій події Польщі. Зокрема, в програмі є такі події:

29 травня: зустріч із поетом та есеїстом Василем Махном про його нову поетичну книжку. В розмові візьме участь перекладач на польську Богдан Задура. 

30 травня: розмова із письменницею та засновницею літературного обʼєднання “Фантастичні Talk(s)” Іриною Грабовською. Говоритимуть про події новітньої історії України перетворюються на фантастичні світи. 

Також 30 травня польський автор Радек Рак зустрінеться в дискусії з українським колегою Максом Кідруком. 

Говоритимуть про те, як письменники вплітають науку в художні тексти. 

Того ж дня відвідувачі ярмарку зможуть послухати поетку Ію Ківу. Тема розмови – поезія памʼяті. 

Також в межах фестивалю презентують дві книги репортажів про Україну: “Червʼяків жувати не можна” Тетяни Колесниченко та “Дельфіни і Вельзевул” Войцеха Тохмана. 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
