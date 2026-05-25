Українські письменники візьмуть участь у Міжнародному книжковому ярмарку у Варшаві

Українські автори та авторки візьмуть участь у найбільшій книжковій події Польщі. Зокрема, в програмі є такі події:

29 травня: зустріч із поетом та есеїстом Василем Махном про його нову поетичну книжку. В розмові візьме участь перекладач на польську Богдан Задура.

30 травня: розмова із письменницею та засновницею літературного обʼєднання “Фантастичні Talk(s)” Іриною Грабовською. Говоритимуть про події новітньої історії України перетворюються на фантастичні світи.

Також 30 травня польський автор Радек Рак зустрінеться в дискусії з українським колегою Максом Кідруком.

Говоритимуть про те, як письменники вплітають науку в художні тексти.

Того ж дня відвідувачі ярмарку зможуть послухати поетку Ію Ківу. Тема розмови – поезія памʼяті.

Також в межах фестивалю презентують дві книги репортажів про Україну: “Червʼяків жувати не можна” Тетяни Колесниченко та “Дельфіни і Вельзевул” Войцеха Тохмана.