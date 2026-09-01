Україна візьме участь у Міжнародному книжковому ярмарку в Барселоні

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Україна втретє відкриє національний стенд на 44-му Міжнародному книжковому ярмарку Liber, що триватиме з 29 вересня до 1 жовтня у виставковому центрі Fira Barcelona Gran Via, повідомляє Український інститут книги (УІК).

До українського стенду долучаться 17 видавництв, серед них – «Родовід», «Фоліо», «Літературна брама», «Mountain Mill», «Крокус», «Богдан», «Антивидавництво», «Час Змін Інформ», «Видавництво Старого Лева», «Creative Publishing», «Мала академія наук України», «Вільний вітер», «Жорж», «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Ранок», «Каламар» та «Рада».

«Участь у Liber – це можливість для українських видавців розширити професійні зв’язки з видавцями та партнерами з Іспанії, а також країн Південної й Центральної Америки», – зазначають в УІК.

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Цьогоріч національний стенд України організовує Український інститут книги за підтримки Міністерства культури України, Міністерства закордонних справ України, Посольства України в Королівстві Іспанія, Генерального консульства України в Барселоні, Centro Cultural Ucraniano та Української видавничої асоціації.

Крім цього, 30 вересня в рамках програми ярмарку відбудуться дві професійні події, присвячені українській літературі, її присутності в Іспанії та перспективам розвитку міжнародної співпраці.

О 10:00 розпочнеться панельна дискусія «Бойове слово: революційна літературна спадщина Іспанії та України» за участі перекладачки Аліни Петрик та філологині, перекладачки й письменниці Юлії Плохи. Розмову модеруватиме політолог і журналіст Абель Ріу.

О 17:30 відбудеться круглий стіл «Українські книги в Іспанії: переклади, співпраця та нові горизонт» за участі філологині та перекладачки Оксани Голяк, художника й перекладача Андрія Антоновського, представниці іспанського видавництва Barbara Fiore Editora Марії Мартін Герцог та інших. Модератором події стане доктор педагогічних наук і письменник Карлес Торнер .

Обидві розмови організують за підтримки Centro Cultural Ucraniano.

Про Liber: