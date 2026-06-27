На Netflix доступний екшн-трилер про воїнів ГУР Killhouse

На міжнародній платформі Netflix доступний екшн-трилер про воїнів ГУР Killhouse.

Як зазначили у ГУР, історія, народжена під час війни України за свободу й зафіксована в кіно за участю воєнних розвідників, тепер стане доступною мільйонам глядачів у всьому світі.

“Кіллхаус” режисера Любомира Левицького — це напружений екшн про порятунок дитини із сірої зони, де кожне рішення може коштувати життя. Стрічка поєднує художню історію з реаліями війни, які добре знайомі українцям.

До створення фільму долучилися військовослужбовці та ветерани Сил оборони України, зокрема Міжнародного легіону ГУР. Представник Легіону Володимир Камінський зіграв одну з ролей у стрічці.

ГУР зазначає, що вихід фільму на Netflix — ще одна можливість донести правду про боротьбу України до міжнародної аудиторії мовою сучасного кіно.