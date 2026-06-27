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На Netflix доступний екшн-трилер про воїнів ГУР Killhouse

До створення фільму долучилися військовослужбовці та ветерани Сил оборони України.

На Netflix доступний екшн-трилер про воїнів ГУР Killhouse
На Netflix доступний екшн-трилер про воїнів ГУР Killhouse
Фото: ГУР

На міжнародній платформі Netflix доступний екшн-трилер про воїнів ГУР Killhouse.  

Як зазначили у ГУР, історія, народжена під час війни України за свободу й зафіксована в кіно за участю воєнних розвідників, тепер стане доступною мільйонам глядачів у всьому світі.

“Кіллхаус” режисера Любомира Левицького — це напружений екшн про порятунок дитини із сірої зони, де кожне рішення може коштувати життя. Стрічка поєднує художню історію з реаліями війни, які добре знайомі українцям.

До створення фільму долучилися військовослужбовці та ветерани Сил оборони України, зокрема Міжнародного легіону ГУР. Представник Легіону Володимир Камінський зіграв одну з ролей у стрічці. 

ГУР зазначає, що вихід фільму на Netflix — ще одна можливість донести правду про боротьбу України до міжнародної аудиторії мовою сучасного кіно.

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