Каллас скасувала створення нової оборонної групи, до якої мали увійти політичні та військові лідери

Група мала об’єднати провідних експертів, які мали запропонувати ідеї щодо усунення прогалин у обороні ЄС – у “найкоротші терміни та найефективнішим чином”. До неї мав увійти представник України.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас була змушена скасувати створення нової групи високого рівня з оборонних питань, до якої мали увійти колишні політичні та військові лідери, пише Politico.

Рішення було прийнято під тиском країн-членів ЄС.

“Каллас очолює запеклий закулісний тиск проти франко-німецьких планів щодо реформування Європейської служби зовнішніх дій (EEAS) – дипломатичного корпусу блоку”, – зазначає видання.

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Додається, що ці плани “на папері спрямовані на посилення офіційної ролі Каллас”, але її соратники побоюються, що вони дозволять Європейській комісії перебрати більший контроль над зовнішньою політикою.

За словами Каллас, група мала об’єднати провідних експертів, які мали запропонувати ідеї щодо усунення прогалин у обороні ЄС – у “найкоротші терміни та найефективнішим чином”.

Деякі дипломати вважали створення цієї групи частиною її супротиву. “Це її спосіб залишатися актуальною”, – сказав високопоставлений дипломат євроблоку.

Чому скасували створення групи?

Чиновник ЄС заявив, що причиною скасування створення групи був тиск з боку деяких столиць.

“Деякі держави-члени вважали, що це неправильний шлях на цей момент. Після обговорення з міністрами ми вирішили не продовжувати цю ініціативу, ми шукаємо нові способи взаємодії з державами-членами”, – сказав він.

З самого початку деякі дипломати попереджали, що існує високий ризик того, що нова група може дублювати роботу Єврокомісії. Йдеться, зокрема, про роботу комісара з питань оборони Андрюса Кубілюса, який вже організовує регулярні зустрічі з аналітичними центрами та колишніми лідерами.

Водночас, за словами деяких дипломатів, однією з ключових причин рішення про скасування ініціативи була відсутність належної підготовки та координації в деяких столицях. Однак інший посадовець ЄС заперечив це, заявивши, що причиною скасування стала суперечка в італійських політичних колах щодо кандидатів до складу групи.

До складу групи мав увійти представник України

Презентація групи мала відбутися в Брюсселі сьогодні вранці. До її складу повинні були увійти близько 150 осіб з інституцій ЄС, аналітичних центрів, академічних кіл та блоку НАТО. Брати участь у роботі групи мали й колишні міністри оборони: серед них Юрі Луйк з Естонії, який також був послом при НАТО, та колишня очільниця оборонного відомства Франції Флоранс Парлі.

Свого представника мала мати Німеччина, а також країни з-поза меж Євросоюзу, як-от Велика Британія та Україна. Очікувалося, що Расмуссену доручать підготувати звіт за підсумками роботи групи.

Politico додає, що ця ініціатива мала бути частиною зусиль щодо оновлення роботи EEAS, яка має нову команду керівників. Новим генеральним секретарем служби стала колишня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, а посаду заступника генсекретаря з питань оборони обійняв колишній посол Франції в НАТО Давід Цвах.