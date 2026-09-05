​Сибіга: Росія вже веде війну проти Європи, хоча там відмовляються це визнавати

МЗС закликає ЄС обмежити в’їзд росіян і розірвати зв’язки з РФ.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія вже веде війну проти Європи, використовуючи диверсії, кібератаки, дезінформацію та інші інструменти гібридної агресії. Він закликав європейські уряди різко обмежити присутність росіян, розірвати зв’язки з РФ та демонтувати російські мережі впливу.

Про це Сибіга написав у соцмережі X.

За словами міністра, Москва вже атакує Європу, хоча європейські держави можуть відмовлятися це визнавати. Серед проявів російської агресії він назвав інцидент у Лейпцигу, підривні дії проти виробників оборонної продукції у десяти країнах ЄС, приховане вербування, глушіння GPS для авіації, вторгнення дронів і ракет у повітряний простір НАТО, пошкодження підводних кабелів у Балтії та кібератаки.

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Окремо Сибіга згадав масштабні дезінформаційні кампанії, які використовують кризу в Сеуті, а також нещодавно виявлені підземні тунелі, що ведуть із Білорусі до Балтії.

"До цих інцидентів слід ставитися серйозно, як до скоординованих компонентів ширшої зловмисної стратегії", – написав глава МЗС.

Він зазначив, що російській агресії проти України у 2014 та 2022 роках передували схожі тактики.

Сибіга запропонував три основні кроки. Перший – обмежити присутність громадян Росії в Європі. Сибіга закликав заборонити в’їзд до ЄС російським комбатантам, а несуттєві візи скоротити до абсолютного мінімуму.

Другий – розірвати зв’язки з Росією. Йдеться, зокрема, про припинення торговельних відносин, запровадження торговельного ембарго, посилення санкцій та припинення всіх енергетичних проєктів із РФ, включно з атомною енергетикою.

Третій – демонтувати російські мережі впливу в Європі. Сибіга виступив за закриття представництв Росспівробітництва та "російських домів", припинення культурних і наукових обмінів, заборону російської пропаганди та її посібників.