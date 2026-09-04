У Раді пропонують надавати державну охорону членам Ставки і РНБО

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що передбачає надання державної охорони членам Ставки верховного головнокомандувача і Ради нацбезпеки і оборони, якщо вони виконують повноваження в період воєнного стану. Документ був наданий для ознайомлення 2 вересня, йдеться в його картці на сайті ВР.

У пояснювальній записці зазначено, що метою законопроєкту є забезпечення безперервного і стабільного функціонування ключових державних інституцій, що ухвалюють рішення в умовах війни, шляхом удосконалення правового регулювання державної охорони і забезпечення безпеки президента, найвищих посадовців, керівників органів сектору безпеки і оборони, народних депутатів і їхніх родин, що виконували або виконують повноваження в умовах війни/воєнного стану. Зокрема, пропонують встановити довічну державну охорону членів родини президента і поширити вимоги про забезпечення безпеки в період дії стану війни або воєнного стану на головкома, начальника Генштабу, голів СБУ, СЗР, ГУР і МВС.

Термін охорони – протягом строку повноважень і рік після їх припинення. Водночас державна охорона для різних посадовців після припинення повноважень має бути диференційованою. А для посадовців, що не належатимуть до переліку, але є в складі РНБО або Ставки, хочуть запровадити можливість забезпечення охорони протягом десяти років, але не в випадку позбавлення волі за кримінальне правопорушення.

При цьому документ пропонує збільшити граничну чисельність Управління державної охорони з 2993 до 5500 осіб.

Один з ініціаторів документу, народний депутат і член оборонного комітету Роман Костенко у коментарі УП повідомив, що безпека посадовців, які ухвалювали ключові рішення під час війни, безпосередньо впливає на стійкість держави. Він назвав прогалиною те, що головнокомандувач не підпадає під рішення про надання державної охорони.

«Цей законопроєкт не про конкретні прізвища, а про збереження ключових державних інституцій і забезпечення безперервності їхньої роботи. Неважливо, чи обіймає людина посаду зараз або вже звільнилася. Всі, хто ухвалював рішення, які сприяли знищенню ворога, перебувають під прицілом російських спецслужб. І держава має подбати про їхню безпеку», – сказав він.