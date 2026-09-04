Івана Федорова призначили очільником Агентства відновлення

Попередником Федорова на посаді був Сергій Сухомлин.

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Кабінет Міністрів погодив звільнення Івана Федорова з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації. Водночас уряд призначив Федорова головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Попередника Федорова на посаді – Сергія Сухомлина звільнено. Аналогічне рішення уряд ухвалив щодо його першого заступника – Миколи Бойка.

Що відомо про перехід Федорова?

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Про можливе призначення Івана Федорова головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури стало відомо напередодні. Президент Володимир Зеленський запропонував йому очолити Агентство під час розмови про подальшу роботу Запорізької області.

Як розповів Федоров під час звіту про 1000 днів роботи на посаді, президент наголосив на стратегічному значенні Запорізького регіону та його пріоритетності для держави. Серед основних завдань на новій посаді Федоров називав захист стратегічно важливих об’єктів по всій Україні та їхнє оперативне відновлення після російських атак.

Водночас Федоров заявляв, що перехід до Агентства не означатиме припинення його роботи із Запорізькою областю. Він планував залишитися співголовою Ради оборони області та продовжити взаємодію із місцевою командою.

Іван Федоров

Народився 29 серпня 1988 року у місті Мелітополь Запорізької області.

У 2006-2011 роках навчався у Таврійському агротехнологічному університеті. У 2007-2012 – у Київському політехнічному інституті, бакалавр з менеджменту. Продовжив освіту у 2012-2015 у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

З січня 2010 р. по травень 2013 р. працював директором ПП "Центр комп'ютерної томографії".

З травня 2014 р. по серпень 2019 р. обіймав посаду заступника Мелітопольського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

З 2010 по 2015 роки був депутатом Мелітопольської міської ради, а з 2015 – вже Запорізької облради

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Протягом кількох місяців – з серпня 2019 р. по жовтень 2019 р. – був директором Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

Згодом з листопада 2019 р. по листопад 2020 р. Федоров був першим заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.

З грудня 2020 р. став міським головою Мелітополя.

Під час російсько-української війни після окупації Мелітополя в березні 2022 року російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами.

11 березня його було викрадено російськими військовими. Наступного дня близько двох тисяч жителів міста вийшли на протест з вимогою звільнити Федорова. Пізніше мера обміняли на дев'ятьох полонених російських солдатів-строковиків.

2 лютого 2024 року Президент України Володимир Зеленський призначив Івана Федорова головою Запорізької облдержадміністрації.

Федоров отримав орден "За мужність" III ступеня (6 березня 2022) – за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників.