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Глава МЗС Індії заявив, що війну Росії проти України не вирішити питанням закупівлі нафти

Поставки російської сирої нафти до Індії у липні досягли рекордної частки – понад половину всього нафтового імпорту країни.

Глава МЗС Індії заявив, що війну Росії проти України не вирішити питанням закупівлі нафти
Глави МЗС України та Індії
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що російсько-українська війна завершиться завдяки дипломатії та переговорам, а не через рішення окремих країн купувати чи не купувати російську нафту.

Про це він сказав на спільному брифінгу з главою МЗС України Андрієм Сибігою в Києві, повідомляє Укрінформ.

Джайшанкар зазначив, що Індія має забезпечувати енергоресурсами населення у 1,4 млрд людей в умовах складної ситуації на енергетичному ринку. За його словами, Нью-Делі поважає позицію України щодо закупівлі російської нафти, але очікує такого ж ставлення до власної позиції.

"Цей конфлікт не буде вирішено, бо хтось купує чи не купує нафту, глинозем, мінерали, метали чи добрива. Він вирішиться шляхом дипломатії та переговорів",– наголосив глава МЗС Індії.

Контекст

Поставки російської сирої нафти до Індії у липні зросли на 62,4% у річному вимірі та досягли рекордної частки – понад половину всього нафтового імпорту країни.

На початку року індійські нафтопереробні компанії скорочували закупівлі російської сировини через ризик вищих мит США. Водночас згодом вони знову збільшили імпорт на тлі перебоїв із постачаннями через війну на Близькому Сході.

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