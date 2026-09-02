Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
"Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався”. Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
"Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався”. Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
ГоловнаПолітика

Мудра могла через голову КАС впливати на суддів у справі Порошенка, – Южаніна

Детективи НАБУ розслідують можливу причетність Дашутіна до незаконного впливу на інших суддів.

Мудра могла через голову КАС впливати на суддів у справі Порошенка, – Южаніна
Нардепка фракції «Європейська солідарність» Ніна Южаніна
Фото: Макс Требухов

Ірина Мудра могла використовувати голову Касаційного адміністративного суду Ігоря Дашутіна для впливу на суддів, які розглядали справу щодо санкцій проти Петра Порошенка.

Про це заявила народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, повідомляє "Слідство.Інфо".

За словами Южаніної, детективи НАБУ розслідують можливу причетність Дашутіна до незаконного впливу на інших суддів. 19 серпня 2026 року у голови Касаційного адміністративного суду провели обшуки в межах операції "Феміда".

Реклама

Нардепка також розповіла про записи розмов Ірини Мудрої та Максима Микитася, які, за її словами, фігурують у матеріалах схеми "Форест Гамп". Йдеться про можливий вплив на суддів у справі за позовом Петра Порошенка до Володимира Зеленського щодо законності указу про застосування санкцій.

Під час засідання ТСК Южаніна зачитала фрагмент розмови, який є на записах НАБУ:

"Коротше кажучи, так, вчора вони зустрічалися. Щодо питання санкцій, він нібито не має до мене особисто ніяких претензій, він знає, що я виконуватиму лише вказівки, і просить знайти якусь можливість, нібито, щоб це питання вирішити по-доброму. Він пропонує мільярд, нібито на ЗСУ. (...) Ну, я займаюся судами. Я спілкувалася з Дашутіним".

За словами Южаніної, Дашутін міг сприяти штучному затягуванню розгляду справи 3 квітня 2026 року.

Нардепка зазначила, що напередодні суддя Ольга Кашпур подала заяву про відпустку, яку погодив Дашутін. Водночас на сайті Касаційного суду, за її словами, була інформація про розподіл на Кашпур інших справ саме 3 квітня – у день, коли вона нібито перебувала у відпустці.

"Таким чином, Ігор Дашутін, погодивши відпустку судді на день оголошення рішення, допоміг штучно затягнути розгляд справи і дав час для незаконного впливу на інших суддів", – заявила Южаніна.

Наразі правоохоронці розслідують можливу причетність фігурантів до незаконного впливу на суддів. Остаточні висновки щодо вини будь-яких осіб можуть бути зроблені лише за результатами розслідування та судового розгляду.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies