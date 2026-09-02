Детективи НАБУ розслідують можливу причетність Дашутіна до незаконного впливу на інших суддів.

Ірина Мудра могла використовувати голову Касаційного адміністративного суду Ігоря Дашутіна для впливу на суддів, які розглядали справу щодо санкцій проти Петра Порошенка.

Про це заявила народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, повідомляє "Слідство.Інфо".

За словами Южаніної, детективи НАБУ розслідують можливу причетність Дашутіна до незаконного впливу на інших суддів. 19 серпня 2026 року у голови Касаційного адміністративного суду провели обшуки в межах операції "Феміда".

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Нардепка також розповіла про записи розмов Ірини Мудрої та Максима Микитася, які, за її словами, фігурують у матеріалах схеми "Форест Гамп". Йдеться про можливий вплив на суддів у справі за позовом Петра Порошенка до Володимира Зеленського щодо законності указу про застосування санкцій.

Під час засідання ТСК Южаніна зачитала фрагмент розмови, який є на записах НАБУ:

"Коротше кажучи, так, вчора вони зустрічалися. Щодо питання санкцій, він нібито не має до мене особисто ніяких претензій, він знає, що я виконуватиму лише вказівки, і просить знайти якусь можливість, нібито, щоб це питання вирішити по-доброму. Він пропонує мільярд, нібито на ЗСУ. (...) Ну, я займаюся судами. Я спілкувалася з Дашутіним".

За словами Южаніної, Дашутін міг сприяти штучному затягуванню розгляду справи 3 квітня 2026 року.

Нардепка зазначила, що напередодні суддя Ольга Кашпур подала заяву про відпустку, яку погодив Дашутін. Водночас на сайті Касаційного суду, за її словами, була інформація про розподіл на Кашпур інших справ саме 3 квітня – у день, коли вона нібито перебувала у відпустці.

"Таким чином, Ігор Дашутін, погодивши відпустку судді на день оголошення рішення, допоміг штучно затягнути розгляд справи і дав час для незаконного впливу на інших суддів", – заявила Южаніна.

Наразі правоохоронці розслідують можливу причетність фігурантів до незаконного впливу на суддів. Остаточні висновки щодо вини будь-яких осіб можуть бути зроблені лише за результатами розслідування та судового розгляду.