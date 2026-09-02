Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід Мудрій

Експосадовиця залишається в СІЗО, поки не внесе заставу в розмірі 20 млн грн.

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Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід Ірині Мудрій.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Суд, розглянувши скарги обвинувачення і захисту, вирішив не задовольняти їх, а ухвалу суду першої інстанції залишити без змін.

Це означає, що Мудра залишається в СІЗО, поки не внесе заставу в розмірі 20 млн грн.

Один із членів колегії суддів висловив окрему думку. Він вважає, що суму застави необхідно було збільшити.

Підозра Ірині Мудрій: що відомо