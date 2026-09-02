Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід Мудрій

Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід Ірині Мудрій.
Про це повідомляє Transparency International Ukraine.
Суд, розглянувши скарги обвинувачення і захисту, вирішив не задовольняти їх, а ухвалу суду першої інстанції залишити без змін.
Це означає, що Мудра залишається в СІЗО, поки не внесе заставу в розмірі 20 млн грн.
Один із членів колегії суддів висловив окрему думку. Він вважає, що суму застави необхідно було збільшити.
Підозра Ірині Мудрій: що відомо
- 19 серпня з'явилася інформація, що НАБУ провело слідчі дії в тоді ще заступниці керівника ОПУ Ірини Мудрої.
- Згодом Бюро оприлюднило подробиці справи «Форест Гамп». Її фігуранти придумали схему з відмивання 150 млн грн для застави ексміністру енергетики Германові Галущенку, який фігурує в іншій гучній справі антикорупційних органів (ідеться про «Мідас», де експосадовець є одним з основним підозрюваних по справі про організацію корупційної схеми в «Енергоатомі», згідно з якою усі контрагенти були змушені платити відкати. У справі фігурують посадовці «Енергоатому» і ексвіцепрем'єр Олексій Чернишов, а основним підозрюваним є бізнесмен Тимур Міндіч).
- В результаті президент Зеленський звільнив Мудру з посади і того ж дня вона отримала підозру.
- 21 серпня ВАКС почав обрання запобіжного заходу ексзаступниці Кирила Буданова.
- 25 серпня суд призначив їй тримання під вартою з можливістю внести 20 млн грн застави.
- Слідство вважає, що Мудра, екснардеп Максим Микитась, чинний народний депутат Вадим Столар та ще десять людей є підозрюваними в участі у злочинній групі, яка займалася рейдерством і забезпечила внесення 150 млн гривень за Галущенка.