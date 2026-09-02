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Шестеро цивільних постраждали внаслідок російських атак на Херсонщині

Пошкоджені житлові будинки та авто.

Шестеро цивільних постраждали внаслідок російських атак на Херсонщині
Росія скинула дрон на цивільне авто
Фото: ДСНС України

Упродовж 2 вересня російські військові атакували населені пункти Херсонської області із застосуванням авіації, артилерії та безпілотників. Станом на 17:30 від атак постраждали шестеро цивільних.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, усі шестеро постраждалих перебували у Херсоні. Люди дістали поранень і травм унаслідок атак російських безпілотників.

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Внаслідок російських обстрілів також пошкоджені житлові будинки та транспортні засоби.

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За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксувати наслідки російських атак та документувати воєнні злочини, вчинені військовослужбовцями держави-агресора.

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