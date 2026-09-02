Шестеро цивільних постраждали внаслідок російських атак на Херсонщині

Упродовж 2 вересня російські військові атакували населені пункти Херсонської області із застосуванням авіації, артилерії та безпілотників. Станом на 17:30 від атак постраждали шестеро цивільних.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, усі шестеро постраждалих перебували у Херсоні. Люди дістали поранень і травм унаслідок атак російських безпілотників.
Внаслідок російських обстрілів також пошкоджені житлові будинки та транспортні засоби.
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За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксувати наслідки російських атак та документувати воєнні злочини, вчинені військовослужбовцями держави-агресора.