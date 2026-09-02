У компанії зазначили, що «шахеди», які переносять FPV, створюють додаткові загрози та ускладнюють роботу ППО

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Екіпаж «Стаф» з 158 Окремої механізованої бригади знищив за допомогою українського безпілотника LITAVR ворожий «шахед», який ніс на крилах FPV-дрони. Відео ураження опублікував виробник перехоплювачів, компанія F-Drones.

«Бойова робота LITAVR по шахеду, який ніс на крилах додаткові дрони. Ціль знищив екіпаж «Стаф» батареї перехоплювачів БпЛА зенітного ракетного дивізіону 158 ОМБр», – написали в F-Drones.

У компанії зазначили, що «шахеди», які переносять FPV, створюють додаткові загрози та ускладнюють роботу ППО.

«Такі конфігурації ускладнюють повітряні загрози: носій може доставляти одразу кілька засобів ураження та створювати додаткові задачі для ППО. Противник змінює способи застосування БпЛА, разом із ними розвиваються й засоби протидії. Дякуємо військовим за роботу. Працюємо далі», – зазначили в F-Drones.

Як повідомлялося раніше, компанія F-Drones виробляє десятки тисяч безпілотників на місяць для Збройних Сил України, в також стала першою серед українських виробників, яка поставила дрони для американської армії. За останні місяці компанія представила комплекс F-CAPTAIN класу middle strike, оновлений перехоплювач реактивних шахедів LITAVR+ та новий компактний п’ятидюймовий FPV-дрон для штурмових підрозділів – F5.