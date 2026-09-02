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На Полтавщині директора аграрного держпідприємства підозрюють в укладанні договорів за заниженими цінами

Сума недоотриманого державним господарством прибутку становить 2,7 млн грн.

У Полтавській області директора держпідприємства підозрюють у завданні збитків на 2,7 мільйона гривень.

Про це повідомили у Національній поліції.

Керівник державного дослідного господарства протягом тривалого часу укладав договори на продаж вирощеної підприємством сільськогосподарської продукції за заниженими цінами. 

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Унаслідок приватні компанії отримували зібрані зернові та олійні культури на вигідних для себе умовах, тоді як державне підприємство недоотримувало мільйонні прибутки. 

Як встановили правоохоронці, організував злочинну схему 76-річний керівник державного дослідного господарства, що входить до структури Національної академії аграрних наук України. 

Упродовж 2022–2024 років фігурант укладав договори на реалізацію вирощених  державним підприємством зернових та олійних культур із низкою приватних компаній, що працюють на аграрному ринку. В угодах вартість продукції зазначалася значно нижчою за ринкові ціни, що діяли на момент її продажу. У такий спосіб приватні підприємства отримували економічну вигоду, натомість державне господарство втрачало частину доходу.

Під час досудового розслідування, для визначення реальної вартості проданих агрокультур правоохоронці провели експертизи та аудит фінансово-господарської діяльності підприємства. За їхніми результатами сума недоотриманого державним господарством прибутку становить 2,7 млн грн.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру у зловживанні службовим становищем. Йому загрожує до шести років увʼязнення.

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