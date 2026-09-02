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Зеленський призначив Святослава Заїця командувачем Сухопутних військ

Відповідний указ глави держави оприлюднили на сайті.

Зеленський призначив Святослава Заїця командувачем Сухопутних військ
Святослав Заїць
Фото: 20 армійський корпус

Президент Володимир Зеленський призначив Святослава Заїця командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.

Відповідний указ №853/2026 глава держави оприлюднив на своєму офіційному сайті.

До цього бригадний генерал Заїць був командувачем 20 армійського корпусу. Був призначений на посаду у квітні 2026 року замість Віктора Ніколюка, який очолив оперативне командування "Схід".

Що відомо про нового командувача Сухопутних військ?

Заїць – виходець із Десантно-штурмових військ. Його військова кар’єра тісно пов’язана з подіями 2014 року та початком російської окупації Криму, пише Армія. Inform.

На той час він командував розвідувальною ротою 25-ї повітрянодесантної бригади. Після того, як російські військові заблокували український підрозділ на півострові, Заїць організував вихід особового складу на материкову частину України.

Згодом він обіймав посаду начальника штабу – заступника командира 8-го корпусу ДШВ. У квітні 2026 року Заїць очолив 20-й армійський корпус. Уже наступного місяця президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала.

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