Президент Володимир Зеленський призначив Святослава Заїця командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.
Відповідний указ №853/2026 глава держави оприлюднив на своєму офіційному сайті.
До цього бригадний генерал Заїць був командувачем 20 армійського корпусу. Був призначений на посаду у квітні 2026 року замість Віктора Ніколюка, який очолив оперативне командування "Схід".
Що відомо про нового командувача Сухопутних військ?
Заїць – виходець із Десантно-штурмових військ. Його військова кар’єра тісно пов’язана з подіями 2014 року та початком російської окупації Криму, пише Армія. Inform.
На той час він командував розвідувальною ротою 25-ї повітрянодесантної бригади. Після того, як російські військові заблокували український підрозділ на півострові, Заїць організував вихід особового складу на материкову частину України.
Згодом він обіймав посаду начальника штабу – заступника командира 8-го корпусу ДШВ. У квітні 2026 року Заїць очолив 20-й армійський корпус. Уже наступного місяця президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала.