​Полк "Скеля" перейшов у підпорядкування корпусу "Азов" і вже виконує бойові завдання

В "Азові" відзначають "покращення рівня виконавчої дисципліни та мінімізацію втрат під час виконання бойових завдань".

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" перейшов в оперативне підпорядкування 1-го корпусу Національної гвардії "Азов".

Про це повідомляє "Азов і Скеля 425" у соцмережах.

Зазначається, що упродовж серпня декілька батальйонів "Скелі" разом з управлінням полку були переміщені в смугу 1-го корпусу НГУ "Азов" та вдало виконали поставлені бойові завдання по зачистці інфільтрованого противника в смугах оборони бригад.

"Варто відмітити покращення рівня виконавчої дисципліни та мінімізацію втрат під час виконання бойових завдань. Наразі продовжується переміщення та об'єднання розрізнених сил полку на одній ділянці фронту", - йдеться в повідомленні.

Корпус "Азов" наголосив, що зробить все можливе, аби передати командуванню та бійцям "Скелі" свій досвід, а також "цінності та принципи, котрі сприятимуть полку продовжувати ефективно виконувати поставленні завдання, зберігаючи життя та здоров'я особового складу".

Скандал довкола «Скелі»

Видання "Бабель" оприлюднило інформацію про побиття всередині найбільшого штурмового полку одних військових іншими, а також випадки смертей мобілізованих до нього військовослужбовців. У "Скелі" відреагували на це. Згодом командира 425 окремого штурмового полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов’язків на час перевірок і розслідувань.

ДБР затримало військовослужбовця, що на момент вчинення злочинів проходив службу в полку "Скеля", за підозрою в насильстві над колегами. Йому інкримінують побиття двох військових у Харківській області. Потім Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 вересня 2026 року без права внесення застави.