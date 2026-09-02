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​Полк "Скеля" перейшов у підпорядкування корпусу "Азов" і вже виконує бойові завдання

В "Азові" відзначають "покращення рівня виконавчої дисципліни та мінімізацію втрат під час виконання бойових завдань".

​Полк "Скеля" перейшов у підпорядкування корпусу "Азов" і вже виконує бойові завдання
Полк "Скеля"
Фото: Ілюстративне фото з мережі Facebook

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" перейшов в оперативне підпорядкування 1-го корпусу Національної гвардії "Азов".

Про це повідомляє "Азов і Скеля 425" у соцмережах. 

Зазначається, що упродовж серпня декілька батальйонів "Скелі" разом з управлінням полку були переміщені в смугу 1-го корпусу НГУ "Азов" та вдало виконали поставлені бойові завдання по зачистці інфільтрованого противника в смугах оборони бригад. 

"Варто відмітити покращення рівня виконавчої дисципліни та мінімізацію втрат під час виконання бойових завдань. Наразі продовжується переміщення та об'єднання розрізнених сил полку на одній ділянці фронту", - йдеться в повідомленні.

Корпус "Азов"  наголосив, що зробить все можливе, аби передати командуванню та бійцям "Скелі" свій досвід, а також  "цінності та принципи, котрі сприятимуть полку продовжувати ефективно виконувати поставленні завдання, зберігаючи життя та здоров'я особового складу".

Скандал довкола «Скелі»

  • Видання "Бабель" оприлюднило інформацію про побиття всередині найбільшого штурмового полку одних військових іншими, а також випадки смертей мобілізованих до нього військовослужбовців. У "Скелі" відреагували на це.  Згодом командира 425 окремого штурмового полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов’язків на час перевірок і розслідувань. 
  • ДБР затримало військовослужбовця, що на момент вчинення злочинів проходив службу в полку "Скеля", за підозрою в насильстві над колегами. Йому інкримінують побиття двох військових у Харківській області.  Потім Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 вересня 2026 року без права внесення застави.
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