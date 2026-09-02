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​Поліція перекрила вулицю Шумського в Києві: це пов’язують зі спецоперацією СБУ та ГУР

Громадський транспорт курсує зі змінами.

​Поліція перекрила вулицю Шумського в Києві: це пов’язують зі спецоперацією СБУ та ГУР
Перекрита вулиця Шумського
Фото: Українська правда

У Києві Нацполіція перекрила вулицю Шумського у Дніпровському районі.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"У звʼязку з перекриттям руху поліцією в обох напрямках на вул. Юрія Шумського громадський транспорт курсує зі змінами", - йдеться в повідомленні.

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Рух автобусів організовано:

  • № 87 – у напрямку вул. Митрополита Андрея Шептицького: вул. Березняківською – просп. Павла Тичини – далі за власною схемою; у напрямку ст. м. "Осокорки" – просп. Павла Тичини – Дніпровська Набережна;
  • № 95 – вул. Березняківська – просп. Павла Тичини – далі за власною схемою;
  • № 108 – Дніпровською набережною.

За даним видання "Українська правда", в цьому районі вранці відбулася перестрілка між СБУ та ГУР, і це може бути пов'язано зі зникненням заступника командира з бойової роботи підрозділу ГУР "Російського добровольчого корпусу" Степана Каплунова.

За даними УП, станом на ранок середи протистояння між СБУ і ГРУ триває. Кореспонденту видання на місці правоохоронці сказали, що на місці триває спеціальна операція, без подробиць. Наразі на цій ділянці перекрили рух авто стрічкою і патрульні завертають перехожих на тротуарах.

За даними УП, внаслідок конфлікту постраждало троє співробітників Головного управління розвідки. На місце протистояння прибули представники Державного бюро розслідувань і керівник ЦСО "А" СБУ. Згодом приїхали слідчі ДБР і сторони домовились розрядити зброю, щоб змогли розпочатись слідчі дії.

Контекст

  • Сьогодні вранці Служба безпеки повідомила, що спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони запобігла теракту, який готувала Росія
  • Напередодні стало відомо про зникнення заступника командира корпусу з бойової роботи  РДК Степана Каплунова. Адвокат Каплунова Тарас Боровський заявив, що "серед білого дня в Києві силою викрали військовослужбовця ГУР. У позапроцесуальний спосіб, не особливо ховаючи обличчя. Є підстави припускати, що це могли бути співробітники одного з правоохоронних органів". 
  • Згодом Боровський написав, що на місце інциденту прибули командир спецпідрозділу «Тимур» ГУР і представник СБУ, який нібито пообіцяв звільнити затриманих. 
  • Українські державні органи поки офіційно не підтверджували інформацію про викрадення чи затримання Каплунова.
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