У Києві Нацполіція перекрила вулицю Шумського у Дніпровському районі.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"У звʼязку з перекриттям руху поліцією в обох напрямках на вул. Юрія Шумського громадський транспорт курсує зі змінами", - йдеться в повідомленні.

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Рух автобусів організовано:

№ 87 – у напрямку вул. Митрополита Андрея Шептицького: вул. Березняківською – просп. Павла Тичини – далі за власною схемою; у напрямку ст. м. "Осокорки" – просп. Павла Тичини – Дніпровська Набережна;

№ 95 – вул. Березняківська – просп. Павла Тичини – далі за власною схемою;

№ 108 – Дніпровською набережною.

За даним видання "Українська правда", в цьому районі вранці відбулася перестрілка між СБУ та ГУР, і це може бути пов'язано зі зникненням заступника командира з бойової роботи підрозділу ГУР "Російського добровольчого корпусу" Степана Каплунова.

За даними УП, станом на ранок середи протистояння між СБУ і ГРУ триває. Кореспонденту видання на місці правоохоронці сказали, що на місці триває спеціальна операція, без подробиць. Наразі на цій ділянці перекрили рух авто стрічкою і патрульні завертають перехожих на тротуарах.

За даними УП, внаслідок конфлікту постраждало троє співробітників Головного управління розвідки. На місце протистояння прибули представники Державного бюро розслідувань і керівник ЦСО "А" СБУ. Згодом приїхали слідчі ДБР і сторони домовились розрядити зброю, щоб змогли розпочатись слідчі дії.

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