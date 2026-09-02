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На Житомирщині співробітника СБУ підозрюють у продажі даних з "таємної бази", – ДБР

За доступ до даних про телефонні дзвінки чоловік брав 50 тисяч гривень.

На Житомирщині співробітника СБУ підозрюють у продажі даних з "таємної бази", – ДБР
Чоловік торгував даними про телефонні дзвінки
Фото: ДБР

На Житомирщині затримали співробітника Коростенського районного відділу УСБУ, якого підозрюють у продажі службової інформації про власників телефонних номерів. За доступ до таких даних він брав 50 тисяч гривень.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, оперуповноважений мав доступ до службової бази з грифом таємно. Через неї він міг отримувати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, а також встановлювати точне місцезнаходження абонентів. Цю інформацію правоохоронець мав використовувати під час оперативної роботи та розкриття злочинів. Натомість, як стверджують у ДБР, він налагодив продаж інформації стороннім людям.

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Слідчі вважають, що така схема діяла щонайменше з травня 2026 року. Викрили посадовця після звернення чергового клієнта, який хотів перевірити телефонний номер через підозри у зраді дружини. За "пробив" номера правоохоронець просив 50 тисяч гривень. Половину суми він отримав як аванс, решту мав забрати після передачі замовнику всієї інформації.

27 серпня співробітники ДБР за сприяння СБУ затримали його під час отримання другої частини грошей. Чоловікові повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють усіх можливих клієнтів підозрюваного та масштаби його діяльності.

Фото: ДБР

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