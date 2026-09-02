Студенти ПТУ отримуватимуть повну зарплату за виконану під час практики роботу

Кабінет міністрів затвердив новий Порядок практичної підготовки здобувачів професійної освіти, який враховує положення Закону "Про професійну освіту".

Про це повідомило Міністерство освіти і науки.

"Практична підготовка є обов’язковою та невід’ємною частиною освітнього процесу в закладах професійної освіти. Вона має дати студенту не лише теоретичні знання, а й можливість отримати реальний досвід роботи за професією — безпосередньо на підприємствах. Новий Порядок визначає механізм організації такої підготовки на базах юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та інших суб’єктів господарювання", - зазначається в повідомленні.

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Тепер студент профтехучилища отримуватиме всі кошти за виконану під час практики роботу. Уряд скасував норму, за якою до 50% заробітної плати за час практики перераховувалося на рахунок закладу освіти. Відтепер усі кошти за виконану роботу виплачуються безпосередньо студенту.

Для цього запроваджується студентський трудовий договір із роботодавцем. Це дозволяє студенту отримати реальний страховий і трудовий стаж.

Також скасовано дозвільну процедуру для проведення практики у власних навчальних майстернях та лабораторіях закладу освіти. Якщо для проведення практики не укладено зовнішніх договорів, заклад освіти ухвалює відповідне рішення самостійно.

Характеристики та результати практики вноситимуться до програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (АІКОМ). Це дозволить системно фіксувати результати практичної підготовки студентів.

Договори з роботодавцями можна буде укладати на строк до 5 років.

У Міносвіти наголосили, студент має закінчувати заклад освіти готовим до роботи, а практика має бути доступною для всіх. До умов її організації включено вимоги щодо забезпечення інклюзивності, недискримінації та створення умов для здобувачів освіти з інвалідністю, ветеранів та людей з особливими освітніми потребами.