Пошкоджено 24-поверхівку, два ліцеї, бізнесцентр і склади.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

В Одесі внаслідок комбінованої атаки Росії постраждали восьмеро людей, серед них - п'ятирічна дитина.

Про це повідомив голова ОДА Олег Кіпер.

Ціллю росіян була цивільна та енергетична інфраструктура.

Реклама

За однією з адрес пошкоджено квартири з 17 по 23 поверхи 24-поверхового житлового будинку та автомобілі мешканців. Попередньо, постраждали п’ятеро людей, серед них - дитина.

Фото: Одеська ОДА

За іншими адресами внаслідок вибухів пошкоджено фасади та вікна двох ліцеїв, п’ятиповерхового бізнесцентру і складських приміщень. Постраждало троє людей.

На місцях триває ліквідація наслідків атаки. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Через пошкодження освітніх закладів навчання в них тимчасово організовано в дистанційному форматі.