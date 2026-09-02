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В Одесі внаслідок російських атак постраждали вісім людей, серед них - п'ятирічна дитина

Пошкоджено 24-поверхівку, два ліцеї, бізнесцентр і склади.

В Одесі внаслідок російських атак постраждали вісім людей, серед них - п'ятирічна дитина
Одеса, наслідки обстрілу
Фото: Одеська ОДА

В Одесі внаслідок комбінованої атаки Росії постраждали восьмеро людей, серед них - п'ятирічна дитина.

Про це повідомив голова ОДА Олег Кіпер. 

Ціллю росіян була цивільна та енергетична інфраструктура.

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За однією з адрес пошкоджено квартири з 17 по 23 поверхи 24-поверхового житлового будинку та автомобілі мешканців. Попередньо, постраждали п’ятеро людей, серед них - дитина.

Фото: Одеська ОДА

За іншими адресами внаслідок вибухів пошкоджено фасади та вікна двох ліцеїв, п’ятиповерхового бізнесцентру і складських приміщень. Постраждало троє людей. 

На місцях триває ліквідація наслідків атаки. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Через пошкодження освітніх закладів навчання в них тимчасово організовано в дистанційному форматі.

Фото: Одеська ОДА

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