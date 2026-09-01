Головне за вівторок, 1 вересня: майже 180 боєзіткнень, наслідки ракетної атаки по Києву, удари по Полтавщині

Україна попереджає авіакомпанії, які організовують польоти до Росії, що їхнім літакам не буде безпечно в російському небі через дрони.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський. «Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації як такій – жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати», - сказав президент у зверненні.

Зеленський звернувся до послів інших держав, які працюють в Україні і в РФ, аби вони донесли інформацію до свого керівництва.

Реклама

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 1 вересня на фронті від початку доби відбулося 178 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано найбільше ворожих атак - 21.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 1 вересня – в новині.

У Києві від початку доби 1 вересня до медиків звернулися 13 постраждалих від атак ворога, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, троє з них — із передмість Києва. «9 постраждалих перебувають у медзакладах міста», - додав Кличко.

Російські військові завдали удару по одному з підприємств у Полтавській громаді. Станом на 16:36 кількість постраждалих людей унаслідок ворожої атаки зросла до п'яти, повідомив в Telegram голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Спочатку було відомо про двох постраждалих, однак згодом кількість травмованих зросла до трьох, а потім і до чотирьох. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Також у Полтавському районі внаслідок падіння БпЛА на відкритій території виникла пожежа сухої рослинності. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон прилеглих приватних будинків.

Реклама

Верховна Рада відкрила 16-ту сесію IX скликання парламенту, яка триватиме до лютого 2027 року.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук розповів раніше, що апарат Верховної Ради підготував приміщення та розробив альтернативний спосіб для голосування народних депутатів для роботи під час тривалих повітряних тривог.

Докладніше – в новині.

Про Раду в смартфоні – в нашій публікації.

Німеччина заявила про пряму причетність Росії до гібридної атаки, яка сталася 4 серпня у Лейпцигу.

Про це на пресконференції оголосили міністр внутрішніх справ Александер Добріндт і міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль після засідань уряду та Ради нацбезпеки під керівництвом канцлера Фрідріха Мерца, передає Handelsblatt.

Добріндт підкреслив, що німецькі спецслужби останніми місяцями фіксують сплеск шпигунства, диверсій, дезінформації і підготовки атак проти інфраструктури, оборонних підприємств і логістики допомоги Україні. За його словами, розвіддані і почерк злочину в Лейпцигу підтверджують, що виконавці діяли за вказівкою Росії.

У відповідь на дію Москви очільник МЗС Йоганн Вадефуль оголосив про закриття генерального консульства Росії у Бонні та «Російського дому» в Берліні, який офіційно є культурним центром, але вважається осередком російського шпигунства. Після цього єдиним дипломатичним представництвом РФ у Німеччині залишиться посольство в Берліні.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!