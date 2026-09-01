Росіяни вдарили по підприємству на Полтавщині: постраждали четверо людей (оновлено)

Російські військові завдали удару по одному з підприємств у Полтавській громаді. Унаслідок атаки травмувалися щонайменше четверо людей.
Про це повідомив в Telegram голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Спочатку було відомо про двох постраждалих, однак згодом кількість травмованих зросла до трьох, а потім і до чотирьох. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.
На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Раніше в області оголошували про повітряну тривогу через ворожу атаку. Чим саме били росіяни – наразі не уточнили.
- 30 серпня у Полтавському районі зафіксовано падіння російських дронів на відкритих територіях на трьох локаціях. Унаслідок виникли пожежі сухої рослинності. Ще на одній локації вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон нежитлової будівлі та два автомобілі. Постраждалих не було.