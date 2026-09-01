Росіяни вдарили по підприємству на Полтавщині: постраждали четверо людей (оновлено)

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Російські військові завдали удару по одному з підприємств у Полтавській громаді. Унаслідок атаки травмувалися щонайменше четверо людей.

Про це повідомив в Telegram голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Спочатку було відомо про двох постраждалих, однак згодом кількість травмованих зросла до трьох, а потім і до чотирьох. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Раніше в області оголошували про повітряну тривогу через ворожу атаку. Чим саме били росіяни – наразі не уточнили.