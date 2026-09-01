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Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національною поліцією викрили у Києві масштабну шахрайську схему, яка полягала у викраденні коштів із криптовалютних гаманців громадян країн Євросоюзу.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Мережа налічувала декілька десятків осіб, які, використовуючи методи соціальної інженерії, психологічного впливу та кібертехнологій, видурювали гроші у людей під виглядом інвестицій на криптобіржах.

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За інформацією слідства, щомісячний обіг коштів, отриманих унаслідок незаконної діяльності, в “найкращі періоди” міг становити 1 млн доларів США.

Правоохоронці задокументували злочини всіх учасників схеми, зокрема й організатора оборудки. Ним виявився 25-річний ІТ-фахівець із Києва. До “схеми” він залучив столичних айтішників, які під виглядом представників криптовалютних платформ пропонували клієнтам нібито вигідні можливості для інвестування у цифрові активи.

Для пошуку жертв зловмисники поширювали у популярних Tелеграм-каналах повідомлення про “прибуткові” криптопроєкти.

Щоб створити видимість успішної інвестиційної діяльності, шахраї демонстрували клієнтам фіктивні результати торгів та приклади нібито отриманого прибутку. Після встановлення контакту потерпілим надсилали посилання на підроблений вебсайт, який імітував легітимний криптовалютний сервіс.

На цьому інтернет-ресурсі користувачів переконували підключити власний віртуальний гаманець та підтвердити запропоновану операцію.

Насправді вебсайт містив спеціально розроблений шкідливий код – так званий “дрейнер”. Після підтвердження транзакції він надавав ділкам можливість здійснювати несанкціоноване списання цифрових активів із криптогаманців потерпілих на підконтрольні онлайн-адреси.

Таким чином учасники схеми фактично “обнуляли” криптогаманці своїх жертв.

У Нацполіції повідомили, що наразі поліцейські встановили 62 потерпілих з понад 20 країн. Серед них: громадяни Німеччини, Польщі, Литви, Латвії, Іспанії, Франції, Великої Британії, Канади, Ізраїлю та інших держав.

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Під час 23 обшуків в офісах та оселях фігурантів вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами “схеми”. Також у них виявлено гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом, та 16 авто преміум-класу, зокрема марок “Porsche”, “BMW”, “Mercedes-Benz”.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.