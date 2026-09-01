МЗС: Влітку Росія атакувала в Чорному морі понад 50 цивільних суден

Лише протягом цьогорічного літа Росія атакувала понад 50 цивільних суден, унаслідок чого загинули майже 30 людей.

Про це під час засідання Генеральної Асамблеї ООН заявила заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца, передає «Укрінформ».

За словами дипломатки, удар по судноплавству є частиною системних атак Росії на українські порти й аграрну інфраструктуру. За останні роки російські війська пошкодили понад 1050 об’єктів у портах і загалом атакували більш ніж 240 цивільних суден.

Беца підкреслила, що удари по кораблях у Чорному морі безпосередньо загрожують глобальній продовольчій безпеці. Чорноморські порти забезпечують близько 90% експорту українського зерна і олійних культур, а альтернативні маршрути не можуть компенсувати ці обсяги. Атаки на транспортні кораблі вже порушили міжнародні постачання і викликали занепокоєння серед країн-імпортерів.

Окрім обстрілів кораблів, посадовиця звернула увагу на викрадення українського збіжжя з окупованих територій. У 2025 році Росія за допомогою тіньового флоту незаконно вивезла та продала за кордон понад 2 мільйони тонн українського зерна на суму близько 400 мільйонів доларів. Беца закликала міжнародну спільноту вилучати таке зерно і посилити тиск на агресора.