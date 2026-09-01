У закладах освіти облаштують захищені простори для очного навчання

Це дасть змогу забезпечити освітній процес в закладах, де немає повноцінних укриттів.

Українські заклади освіти зможуть облаштовувати захищені простори для тимчасового перебування дітей і працівників під час повітряної тривоги. Це дасть змогу організовувати очне або змішане навчання в закладах, де немає повноцінного укриття.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Захищені простори — це спеціально облаштовані приміщення в будівлях закладів освіти, де учасники освітнього процесу можуть перебувати під час повітряної тривоги. Їх облаштовують, зокрема, на підвальних, цокольних або перших поверхах. Такі приміщення мають забезпечувати фізичний захист, зокрема зменшувати вплив ударної хвилі та уламків.

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В Міносвіти наголошують, що такі простори є тимчасовим рішенням. Вони не замінюють повноцінних укриттів.

Відповідне рішення ухвалив Кабмін, затвердивши експериментальний проєкт.

Участь у проєкті зможуть брати заклади освіти, розташовані в громадах із задовільним або помірним рівнем ризику безпеки в системі освіти відповідно до Методики оцінки ризиків безпеки.

Рішення щодо участі в експериментальному проєкті конкретного закладу ухвалюватимуть обласні та Київська міська військові адміністрації після його обстеження. Захищені простори облаштовуватимуть у закладах, де наразі немає можливості забезпечити укриття учасників освітнього процесу в інший спосіб.

Експериментальний проєкт діятиме протягом воєнного стану, але не більш як два роки. Водночас місцева влада та військові адміністрації мають розробити плани облаштування повноцінних захисних споруд цивільного захисту до кінця 2028 року.

За оперативними даними обласних військових адміністрацій, у попередньому експериментальному проєкті взяли участь 167 закладів загальної середньої освіти. На момент його завершення у 17 із цих закладів уже завершили будівництво повноцінних укриттів.