Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
ГоловнаСуспільствоОсвіта

У закладах освіти облаштують захищені простори для очного навчання

Це дасть змогу забезпечити освітній процес в закладах, де немає повноцінних укриттів.

У закладах освіти облаштують захищені простори для очного навчання
Фото: mon.gov.ua

Українські заклади освіти зможуть облаштовувати захищені простори для тимчасового перебування дітей і працівників під час повітряної тривоги. Це дасть змогу організовувати очне або змішане навчання в закладах, де немає повноцінного укриття.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Захищені простори — це спеціально облаштовані приміщення в будівлях закладів освіти, де учасники освітнього процесу можуть перебувати під час повітряної тривоги. Їх облаштовують, зокрема, на підвальних, цокольних або перших поверхах. Такі приміщення мають забезпечувати фізичний захист, зокрема зменшувати вплив ударної хвилі та уламків.

Реклама

В Міносвіти наголошують, що такі простори є тимчасовим рішенням. Вони не замінюють повноцінних укриттів. 

Відповідне рішення ухвалив Кабмін, затвердивши експериментальний проєкт.

Участь у проєкті зможуть брати заклади освіти, розташовані в громадах із задовільним або помірним рівнем ризику безпеки в системі освіти відповідно до Методики оцінки ризиків безпеки.

Рішення щодо участі в експериментальному проєкті конкретного закладу ухвалюватимуть обласні та Київська міська військові адміністрації після його обстеження. Захищені простори облаштовуватимуть у закладах, де наразі немає можливості забезпечити укриття учасників освітнього процесу в інший спосіб.

Експериментальний проєкт діятиме протягом воєнного стану, але не більш як два роки. Водночас місцева влада та військові адміністрації мають розробити плани облаштування повноцінних захисних споруд цивільного захисту до кінця 2028 року.

За оперативними даними обласних військових адміністрацій, у попередньому експериментальному проєкті взяли участь 167 закладів загальної середньої освіти. На момент його завершення у 17 із цих закладів уже завершили будівництво повноцінних укриттів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies