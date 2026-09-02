Ворог 20 разів з вечора атакував Дніпровщину, є поранений

Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та дитячий садок.

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Від вчорашнього вечора ворог понад 20 разів атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками і артилерією.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади. Пошкоджені підприємство, багатоквартирний будинок, автомобіль. Постраждав 45-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

У Павлоградському районі під ударом була Юріївська громада. Понівечені автівки.

На Криворіжжі противник цілив по Зеленодольській громаді. Пошкоджені дитячий садок та магазин.