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Ворог 20 разів з вечора атакував Дніпровщину, є поранений

Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та дитячий садок.

Ворог 20 разів з вечора атакував Дніпровщину, є поранений
Наслілки обстріли Дніпропетровської області, ілюстративне фото
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Від вчорашнього вечора ворог понад 20 разів атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками і артилерією. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади. Пошкоджені підприємство, багатоквартирний будинок, автомобіль. Постраждав 45-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. 

У Павлоградському районі під ударом була Юріївська громада. Понівечені автівки. 

На Криворіжжі противник цілив по Зеленодольській громаді. Пошкоджені дитячий садок та магазин.

  • Учора вдень російська армія атакувала 5 районів Дніпропетровщини і поранила там пʼятьох людей. Ворог бив безпілотниками, артилерією та авіабомбами. У Дніпрі понівечені підприємство, шкільний стадіон, приватні оселі.
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