Ворог 20 разів з вечора атакував Дніпровщину, є поранений

Від вчорашнього вечора ворог понад 20 разів атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками і артилерією.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади. Пошкоджені підприємство, багатоквартирний будинок, автомобіль. Постраждав 45-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.
У Павлоградському районі під ударом була Юріївська громада. Понівечені автівки.
На Криворіжжі противник цілив по Зеленодольській громаді. Пошкоджені дитячий садок та магазин.
- Учора вдень російська армія атакувала 5 районів Дніпропетровщини і поранила там пʼятьох людей. Ворог бив безпілотниками, артилерією та авіабомбами. У Дніпрі понівечені підприємство, шкільний стадіон, приватні оселі.