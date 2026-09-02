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Уночі Росія атакувала Україну ракетами і дронами: ППО збила три "Бандеролі" і 138 безпілотників

Основні напрямки удару - Одещина та Київщина. 

Уночі Росія атакувала Україну ракетами і дронами: ППО збила три "Бандеролі" і 138 безпілотників

У ніч на 2 вересня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М з Криму; двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря і 174 ударними безпілотниками типу Shahed (близько половини - реактивні), S8000 "Бандероль", Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія” із Донеччини і Криму.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Основні напрямки удару - Одещина та Київщина. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ціль: 

  • Три S8000 "Бандероль”;
  • 138 ворожих БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 16 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

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