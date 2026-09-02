Унаслідок російських обстрілів Сумщини загинула людина, є поранені

Унаслідок російських обстрілів Сумської області минулої доби є загиблий та постраждалі серед цивільних жителів.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
У Великописарівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль загинув 38-річний чоловік.
У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу травмована 55-річна жінка, внаслідок влучання ворожого дрона поранення та травми отримав 70-річний чоловік.
У Путивльській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника травмовані жінки віком 30 та 58 років.
У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА поранення та травми отримали чоловіки віком 46, 62 і 53 роки, також постраждала (гостра реакція на стрес) 45-річна жінка.
Протягом доби російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 22 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Бездрицькій громаді пошкоджено автомобіль;
- у Сумській громаді пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові приміщення, транспортні засоби;
- у Великописарівській громаді пошкоджено автомобіль;
- у Середино-Будській громаді знищено приватний житловий будинок, господарчу споруду, автомобіль, пошкоджено приватні житлові будинки;
- у Путивльській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, адміністративне приміщення;
- у Березівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі споруди, автомобіль;
- у Свеській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- в Есманьській громаді зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки;
- у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлове приміщення.
За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 40 хвилин.