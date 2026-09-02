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Унаслідок російських обстрілів Сумщини загинула людина, є поранені

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території області.

Унаслідок російських обстрілів Сумщини загинула людина, є поранені
Фото: unn.ua

Унаслідок російських обстрілів Сумської області минулої доби є загиблий та постраждалі серед цивільних жителів.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

У Великописарівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль загинув 38-річний чоловік.

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У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу травмована 55-річна жінка, внаслідок влучання ворожого дрона поранення та травми отримав 70-річний чоловік.

У Путивльській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника травмовані жінки віком 30 та 58 років.

У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА поранення та травми отримали чоловіки віком 46, 62 і 53 роки, також постраждала (гостра реакція на стрес) 45-річна жінка

Протягом доби російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 22 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. 

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Бездрицькій громаді пошкоджено автомобіль;
  • у Сумській громаді пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові приміщення, транспортні засоби;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено автомобіль;
  • у Середино-Будській громаді знищено приватний житловий будинок, господарчу споруду, автомобіль, пошкоджено приватні житлові будинки;
  • у Путивльській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, адміністративне приміщення;
  • у Березівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі споруди, автомобіль;
  • у Свеській громаді пошкоджено приватний житловий будинок; 
  • в Есманьській громаді зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлове приміщення.

За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 40 хвилин. 

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