Становлено, що учасники схеми видавали завідомо неправдиві документи – рапорти про нібито безпосередню участь бухгалтерів у бойових діях на Запорізькому напрямку.

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У Запорізькій області перед судом постане колишній начальник фінансово-економічної служби військової частини та десять бухгалтерів за збитки у понад 11,3 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, упродовж серпня 2023 року-жовтня 2024 року начальник фінансово-економічної служби за попередньою змовою з підлеглими складав та видавав завідомо неправдиві документи – рапорти про нібито безпосередню участь бухгалтерів у бойових діях на Запорізькому напрямку та розрахунково-платіжні відомості для виплати їм грошового забезпечення.

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На підставі цих документів бухгалтери щомісяця незаконно отримували додаткову винагороду до 100 тис. грн, передбачену для військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Водночас фінансово-економічна служба військової частини фактично не виконувала бойових завдань у районах ведення бойових дій.

Унаслідок цього державі завдано збитків на майже 4 млн грн.

Крім того, у травні 2023 року-січні 2025 року колишній начальник неналежно організував фінансове господарство військової частини та не забезпечив належного контролю за витрачанням бюджетних коштів, фінансовою дисципліною підлеглих і веденням бухгалтерського обліку.

Унаслідок службової недбалості один із підлеглих бухгалтерів привласнив бюджетні кошти, призначені для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, на загальну суму 7,4 млн грн.

Таким чином, загальна сума збитків державі за вказаними епізодами становить понад 11,3 млн грн.

“Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника фінансово-економічної служби однієї з військових частин та десятьох його підлеглих бухгалтерів. Колишньому начальнику фінансово-економічної служби інкриміновано ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 4 ст. 425 КК України. Десятьом бухгалтерам – ч. 4 ст. 191 КК України, одній із них додатково - ч. 4 ст. 408 КК України”, – йдеться у пресрелізі.