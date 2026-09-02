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У Сумах через російський удар спалахнула масштабна пожежа у промзоні

Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

У Сумах через російський удар спалахнула масштабна пожежа у промзоні
Обстріл підприємства у Сумах
Фото: ДСНС України

У Сумах рятувальники загасили масштабну пожежу в нежитловій будівлі, яка виникла після російського удару по промисловій зоні на околиці міста.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Вогонь міг перекинутися на розташовані поруч будівлі. Крім того, під час гасіння існувала загроза повторних російських атак, що ускладнювало роботу рятувальників.

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Попри небезпеку, вогнеборці не допустили поширення пожежі та повністю її ліквідували. За даними ДСНС, інформації про травмованих унаслідок пожежі не надходило.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

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