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Окупанти вдарили дронами по авто волонтерів, які проводили евакуацію на Запоріжжі

Двоє людей були поранені внаслідок обстрілу.

Окупанти вдарили дронами по авто волонтерів, які проводили евакуацію на Запоріжжі
Ілюстративне фото
Фото: pershij.com.ua

Російські військові атакували автомобіль волонтерів, які проводили евакуацію людей у Запорізькому районі. Внаслідок удару безпілотника постраждали двоє людей.

Про це повідомив в Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російський дрон влучив у волонтерську машину, яка саме здійснювала евакуацію мешканців із Новотроїцького.  Волонтерський автомобіль зазнав пошкоджень.

Інші деталі атаки та стан постраждалих наразі уточнюються.

Сьогодні Росія ударила також по рятувальниках, які їхали на виклик у Запорізькому районі. У Кушугумі ворожий дрон поцілив по автомобілю ДСНС, який прямував на гасіння пожежі. Транспортний засіб зазнав пошкоджень, поранені четверо надзвичайників.

  • За минулу добу внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район дві людини загинули, ще вісім поранені. Загалом окупанти завдали 981 удар по 57 населених пунктах області.
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