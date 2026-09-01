Окупанти вдарили дронами по авто волонтерів, які проводили евакуацію на Запоріжжі

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Російські військові атакували автомобіль волонтерів, які проводили евакуацію людей у Запорізькому районі. Внаслідок удару безпілотника постраждали двоє людей.

Про це повідомив в Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російський дрон влучив у волонтерську машину, яка саме здійснювала евакуацію мешканців із Новотроїцького. Волонтерський автомобіль зазнав пошкоджень.

Інші деталі атаки та стан постраждалих наразі уточнюються.

Сьогодні Росія ударила також по рятувальниках, які їхали на виклик у Запорізькому районі. У Кушугумі ворожий дрон поцілив по автомобілю ДСНС, який прямував на гасіння пожежі. Транспортний засіб зазнав пошкоджень, поранені четверо надзвичайників.