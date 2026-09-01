На Львівщині судитимуть двох “провідників” ухилянта, який хотів потрапити за кордон через ліс

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У Львівській області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох мешканців Закарпатської області віком 23 та 22 роки, які організували схему незаконної міграції.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Слідством встановило, що обвинувачені намагалися незаконно переправити до Румунії 37-річного львів’янина.

Організатори спочатку забезпечили прибуття львів’янина на Івано-Франківщину. Щоб уникнути перевірки правоохоронцями та військовими ТЦК, 22-річний провідник повів чоловіка через лісовий масив в обхід блокпоста.

Подолавши п’ять кілометрів через хащі, вони вийшли на територію Закарпаття. Там на них чекав 23-річний спільник на автомобілі Audi.

Надалі чоловіка автомобілем мали доправити до прикордонної смуги, а звідти – до кордону. Однак завершити план не вдалося – обох було затримано правоохоронцями у порядку ст. 208 КПК України.