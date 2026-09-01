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На Львівщині судитимуть двох “провідників” ухилянта, який хотів потрапити за кордон через ліс

Обвинувачені намагалися незаконно переправити до Румунії 37-річного львів’янина.

На Львівщині судитимуть двох “провідників” ухилянта, який хотів потрапити за кордон через ліс

У Львівській області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох мешканців Закарпатської області віком 23 та 22 роки, які організували схему незаконної міграції.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Слідством встановило, що обвинувачені намагалися незаконно переправити до Румунії 37-річного львів’янина.

Організатори спочатку забезпечили прибуття львів’янина на Івано-Франківщину. Щоб уникнути перевірки правоохоронцями та військовими ТЦК, 22-річний провідник повів чоловіка через лісовий масив в обхід блокпоста.

Подолавши п’ять кілометрів через хащі, вони вийшли на територію Закарпаття. Там на них чекав 23-річний спільник на автомобілі Audi.

Надалі чоловіка автомобілем мали доправити до прикордонної смуги, а звідти – до кордону. Однак завершити план не вдалося – обох було затримано правоохоронцями у порядку ст. 208 КПК України.

  • Раніше в Україні викрили схему із продажу “багатодітності” для виїзду за кордон. Троє осіб у різний період часу займалися виготовленням фіктивних свідоцтв про народження дітей. “Замовники” купували документи на ту кількість дітей, якої їм “бракувало для отримання статусу багатодітного батька”, аби отримати правові підстави для безперешкодного виїзду за кордон під час дії воєнного стану.
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