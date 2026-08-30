Відповіддю на дії ворога має бути не збільшення кількості людей у війську.
Про це очільник міністерства оборони України Євгеній Хмара заявив під час спілкування зі журналістами.
За його словами, Україна має залучати мінімально необхідну кількість особового складу і максимально якісно оснащувати тих, хто виконує завдання.
“На полі бою ми маємо робити все, щоб наявний людський капітал виконував завдання ефективніше, якісніше і з меншими втратами”, – зазначив міністр.
Хмара підкреслив, що пріоритетним є правильний баланс сил і засобів на полі бою.
“Сили – це особовий склад. Засоби – це озброєння і техніка, якими цей особовий склад оснащений. Якщо сили і засоби в балансі, підрозділи працюють ефективно. Якщо засобів менше, це призводить до неефективного застосування людей. А далі – до втрат”, – додав він.
Читайте такожМобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
- Керівник Офісі президента України Кирило Буданов заявив, що Україні необхідно щомісяця мобілізовувати щонайменше 30 тисяч людей. На його думку, ця кількість є критично необхідною для підтримки спроможності української армії.
- За інформацією Головного управління розвідки і Служби зовнішньої розвідки, Росія розраховує мобілізувати цього і наступного року 600 000 осіб. Йдеться, зокрема, про правоохоронців і ширше коло ув'язнених, що відбувають покарання в тюрмах і таборах.