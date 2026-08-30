Україна має залучати мінімально необхідну кількість особового складу і максимально якісно оснащувати тих, хто виконує завдання.

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Відповіддю на дії ворога має бути не збільшення кількості людей у війську.

Про це очільник міністерства оборони України Євгеній Хмара заявив під час спілкування зі журналістами.

За його словами, Україна має залучати мінімально необхідну кількість особового складу і максимально якісно оснащувати тих, хто виконує завдання.

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“На полі бою ми маємо робити все, щоб наявний людський капітал виконував завдання ефективніше, якісніше і з меншими втратами”, – зазначив міністр.

Хмара підкреслив, що пріоритетним є правильний баланс сил і засобів на полі бою.

“Сили – це особовий склад. Засоби – це озброєння і техніка, якими цей особовий склад оснащений. Якщо сили і засоби в балансі, підрозділи працюють ефективно. Якщо засобів менше, це призводить до неефективного застосування людей. А далі – до втрат”, – додав він.

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