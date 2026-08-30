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Федорову пропонували будь-яку модель чи формат співпраці з міноборони, – Хмара

Колишній та теперішній очільники міністерства мали зустріч у липні.

Федорову пропонували будь-яку модель чи формат співпраці з міноборони, – Хмара
Михайло Федоров
Фото: Михайло Федоров

Колишньому міністру оборони Михайлу Федорову пропонували будь-яку модель чи формат співпраці з міністерством.

Теперішній очільник міноборони Євгеній Хмара зазначив під час зустрічі зі журналістами, що вони мали одну зустріч у липні. 

На ній Хмара запропонував знайти будь-яку модель чи формат для продовження спільної роботи над проектами. Водночас конкретних посад не пропонувалося. 

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Наразі зворотнього зв’язку від Федорова ще не було.

Звільнення Михайла Федорова

У липні Володимир Зеленський несподівано заявив про плани оновити уряд. Замість Юлії Свириденко Кабмін очолив Сергій Корецький. Деякі міністри зберегли свої посади в новому уряді, але не Федоров. Після семи місяців роботи президент вирішив не вносити його кандидатуру для повторного призначення.

Спершу, за інформацією джерел LB.ua та інших медіа, на посаду міністра оборони розглядали Ігоря Клименка, який очолював МВС. На тлі протестів Клименка на посаду в МО так і не внесли.

Під час перемовин із Зеленським Федоров наполягав на своєму поверненні до Міноборони. Але в результаті оборонне відомство очолив Євгеній Хмара.

Нещодавно ексміністр оборони України розпочав міжнародну поїздку, присвячену розвитку нових проєктів у сфері цифровізації і defense tech.

28 серпня стало відомо, що Федоров буде радником глави Міноборони Італії Гвідо Крозетто щодо оборонних інновацій. У його пресслужбі стверджують, що законодавчих обмежень для такої діяльності немає

Зазначено, що робота радником з оборонних інновацій не передбачає розголошення державної таємниці, передачі спеціальної інформації щодо розроблення, виробництва чи використання військової продукції або іншої інформації з обмеженим доступом.

Федоров також планує долучитися до десятків інших міжнародних проєктів. Водночас він продовжить жити та працювати в Україні.

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