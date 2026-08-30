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Міжнародний день зниклих безвісти: у Києві у Кирилівській церкві відбувся Молебень за військовополонених

Участь у ньому взяли родини військовослужбовців, духовенство, капелани, представники державних інституцій та ветерани.

Фото: Зоряна Стельмах

Сьогодні у Міжнародний день зниклих безвісти у Кирилівській церкві відбувся Молебень за військовополонених.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

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Участь у ньому взяли родини військовослужбовців, духовенство, капелани, представники державних інституцій та ветерани.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах
Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах
Фото: Зоряна Стельмах

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“Наша спільна віра, соборна молитва та взаємна підтримка – це той духовний щит, який дає сили боротися далі й допомагає повертати наших людей додому. Ми щиро вдячні настоятелю храму, отцю Богдану Гулямову, за всебічне сприяння в організації молебню та створенні простору для теплого духовного спілкування родин", – сказала Наталія Федорчук, голова Міжнародного жіночого руху "За сімейні цінності" та голова парафіяльної ради Кирилівської церкви.

Після Божественної Літургії та молебня відбулася “Трапеза єднання” – переломлення хлібів у церковному саду. 

Далі для учасників події провели екскурсію Кирилівською церквою – унікальною святинею ХІІ століття, де збереглися давні фрески святих воїнів.

Додамо, для поклоніння вірян у храм спеціально доставили мощі Святого Миколая Чудотворця, який здавна вважається визволителем ув'язнених.

Фото: Зоряна Стельмах

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